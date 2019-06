​W Holandii rozpoczyna się okres na sezonową pracę w ogrodnictwie. Do pracy na polach czy w szklarniach jak co roku przyjeżdżają setki Polaków, chociaż - jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon - coraz częściej zastępują ich Rumuni i Bułgarzy. Razem z Izabelą Muchowską z największego związku zawodowego w Holandii przygotowaliśmy poradnik, który warto przeczytać przed wyjazdem do pracy w Holandii.

