Niecodzienne zjawisko uchwyciła kamera Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na szczycie Kasprowego Wierchu. Kamera zarejestrowała własne Widmo Brockenu, zwane też mamidłem górskim.

/ TOPR /

Widmo Brockenu lub także mamidło górskie to zjawisko optyczne, które często jest spotykane w górach.

Polega ono na obserwowaniu własnego cienia na chmurach, które są niżej w tęczowej otoczce. Najczęściej jest ono obserwowane w ich wyższych partiach, w momencie, gdy obserwator znajduje się na linii pomiędzy słońcem a mgłą. Wówczas jest on w stanie zaobserwować własny cień na znajdującej się poniżej chmurze. Często cień obserwatora otoczony jest tęczową obwódką zwaną glorią.

Projekcja naturalnej wielkości cienia na tle oddalonych gór sprawia, iż z perspektywy obserwatora wydaje się on wówczas zaskakująco duży.

W tatrach chwycił mróz

Minionej nocy w Tatrach chwycił lekki mróz. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do -1 st. C., a na Łomicy do -3 st. C.



Według prognoz, w najbliższych dniach w górach może spaść śnieg. I to nikogo nie powinno dziwić o tej porze roku - przypomina ratownik dyżurny TOPR Piotr Konopka.



Ratownicy odradzają wycieczki w najwyższe rejony Tatr, aż do poprawy warunków na szlakach.