Dziś czeka nas poprawa pogody. "Będzie więcej słońca, tylko na północy okresami zachmurzy się i przelotnie spadnie deszcz" - informuje synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

To będzie znacznie bardziej słoneczny dzień, choć nie zabraknie chmur. Z promieni słonecznych cieszyć się będą zwłaszcza mieszkańcy południowej i wschodniej części kraju.

Niestety wraz z upływem dnia od północy i północnego zachodu w kierunku południowym pogoda zacznie się psuć. Pojawią się z powrotem opady deszczu, które związane będą z układem niskiego ciśnienia i frontami atmosferycznymi.



Synoptyk nie wyklucza też burz, które mogą wystąpić na wybrzeżu. Jak zaznaczył "podczas tych zjawisk atmosferycznych porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km/h".



Nad resztą kraju deszczu raczej nie ma się co spodziewać. Najdalej opady dotrą do północy województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - prognozuje Kamil Walczak z IMGW.



W całym kraju temperatura będzie dość wyrównana i wyniesie od 17 do 20 stopni Celsjusza. Lokalnie na Dolnym Śląsku słupki termometrów mogą pokazać nawet 21-22 stopnie. Najchłodniej będzie na Podhalu, tam około 16 stopni. Jak zauważył synoptyk "cieplejszą aurę odczują mieszkańcy zwłaszcza południa i południowego wschodu kraju, gdzie we wtorek notowano niskie temperatury".



Niestety układ niżowy, który w środę nasunie się nad północny zachód kraju, w kolejnych dniach obejmie swoim zasięgiem cały kraj. Od czwartku te przelotne opady będą już w całym kraju i będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. Nie spodziewamy się w najbliższych dniach ocieplenia, cały czas będzie w zakresie 15-20 stopni - zaznaczył synoptyk.