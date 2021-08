Pasażerowie na stacji kolejowej (kolejki wąskotorowej tzw. „elektriczki”) w Starym Smokowcu sfilmowali młodego niedźwiadka, który nie przejmując się obecnością ludzi, wyjadał resztki jedzenia ze śmietnika.

Na umieszczonym w sieci nagraniu widać młodego niedźwiadka, który próbuje wejść do kosza na śmieci stojącego na stacji kolejowej w Starym Smokowcu. Pojemnik jest usytuowany przy budynku, przy ławkach. Na jednej z nich - kilka metrów obok - siedzi zresztą mężczyzna. Drapieżnik nic sobie jednak z tego nie robi.

Szukające jedzenia niedźwiedzie to coraz częstszy widok w górach. Dlatego przyrodnicy apelują do mieszkańców (nie tylko Tatr) o ostrożność i o odpowiednie zabezpieczanie kontenerów na śmieci. TPN przypomina także, że zostawianie śmieci i resztek jedzenia to także forma dokarmiania:

Jak podaje portal zakopane.naszemiasto.pl, niedźwiedzie po słowackiej stronie występują zdecydowanie częściej niż po polskiej. W poprzednich latach drapieżniki wiele razy zbliżały się do miejsc, w których przebywają ludzie. Szacuje się, że w ubiegłym roku liczba niedźwiedzi na Słowacji sięgała od 1,2 tys. do 1,6 tys. osobników.











