Wenecji grozi kolejny wielki przypływ. Na niedzielę zapowiedziano kolejną tzw. wysoką wodę, która może osiągnąć poziom 160 cm, co znów utrudni sytuację w mieście, gdzie trwa usuwanie szkód i sprzątanie.

Wenecji grozi trzecia w tym tygodniu wysoka fala

Kulminacja acqua alta ma nastąpić około południa - informują służby miejskie, ostrzegając mieszkańców. Według tych prognoz może powtórzyć się sytuacja z piątku, gdy poziom wody sięgnął 154 cm, zalewając 70 proc. obszaru miasta. Rekord padł we wtorek, gdy było 187 cm.

Patriarchat Wenecji ogłosił, że w związku z przewidywaną kolejną falą przypływu odwołana zostanie południowa niedzielna msza w bazylice świętego Marka. Jak zaznaczono, gdy będzie to konieczne z powodu panujących warunków, zawieszone zostaną także msze w innych kościołach.



Burmistrz Luigi Brugnaro na sobotniej konferencji prasowej zaapelował do mieszkańców, by jak najszybciej dokumentowali i szacowali straty, jakie ponieśli w wyniku powodzi.



Wyraził również opinię, że w Wenecji należy otworzyć siedzibę międzynarodowej agencji ds. wody i czynników środowiskowych, w której mogliby pracować naukowcy z całego świata.





Przypływ w Wenecji. Woda wdarła się do Bazyliki św. Marka



Jak ocenił, to, co dzieje się teraz w mieście, jest zapowiedzią tego, co wydarzy się także w innych częściach planety w rezultacie zmian klimatycznych.



Dosyć wyborczych przechadzek

Włoska minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese podczas wizyty nad Canal Grande stwierdziła, że miastu, które jest "dziedzictwem świata", powinny w tej sytuacji udzielić pomocy także inne kraje.

Sobota była dniem masowego napływu turystów do miasta, zmagającego się ze skutkami powodzi.





Wenecja zalana po ulewach. Na placu św. Marka woda sięgała kolan przechodniów



Media informują o rosnącym niezadowoleniu i irytacji mieszkańców, w tym także zaangażowanych w sprzątanie wolontariuszy z powodu przyjazdu kolejnych polityków.



"Dosyć wyborczych przechadzek" - taki napis widnieje na prześcieradle rozwieszonym na moście Rialto.