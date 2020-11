Z powodu pandemii koronawirusa w Polsce wiele małych, rodzinnych biznesów straciło płynność finansową i niekiedy jedyne źródło dochodu. Dzisiaj zadzwoniła do nas Ania, florystka z Lublina, która prosi o wsparcie. Dlatego RMF FM ogłasza weekend z kwiatami! Kupcie bukiet kwiatów mamie na zaległe imieniny, albo tak bez okazji wręczcie róże ukochanej! Wspierajmy razem florystów w tych trudnych czasach. To co, pomożecie?!

