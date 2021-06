Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o zmianach dotyczących profilu zaufanego, które wejdą w życie w czwartek 17 czerwca. Skorzystają na nich posiadacze tymczasowych profili zaufanych i osoby, które planują założyć profil w czasie wideorozmowy z urzędnikiem.

Do tej pory profil zaufany można było założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub wypełniając wniosek w internecie, a następnie odwiedzając punkt potwierdzający. W czasie pandemii wprowadzono jeszcze trzecią możliwość - zakładanie ważnego przez 3 miesiące tymczasowego profilu zaufanego. Można to zrobić w czasie wideorozmowy z urzędnikiem.



Co zmieni się od czwartku? Po zmianie przepisów w czasie wideorozmowy będzie można założyć "tradycyjny", ważny 3 lata profil zaufany. Co więcej, 17 czerwca osoby, które mają tymczasowy profil zaufany, automatycznie staną się właścicielami "tradycyjnego" profilu.

"Wdrożenie nowości zaczniemy w nocy z 16 na 17 czerwca. Zrobimy wszystko, aby poszło jak najsprawniej. Jednak już teraz prosimy o wyrozumiałość, gdyby wystąpiły jakieś problemy" - czytamy w komunikacie KPRM.



Profil zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości w internecie, a co za tym idzie, szybki i bezpieczny kontakt z urzędami. Mając go, możemy korzystać ze wszystkich dostępnych e-usług, czyli spraw urzędowych, które można załatwiać online. Jak wylicza KPRM, z profilu zaufanego korzysta już niemal 11,3 miliona Polaków.