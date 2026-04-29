10 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Mają oni odpowiedzieć m.in. za handel ludźmi i pranie pieniędzy.

Zdjęcia z policyjnej akcji / Policja

Członkowie gangu zostali zatrzymani w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. Zajmowali się handlem ludźmi oraz legalizacją środków finansowych pochodzących z przestępstw, m.in. poprzez wykorzystanie kantorów kryptowalut - informuje Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

W czasie policyjnej akcji zabezpieczono m.in. telefony komórkowe, laptopy i tablety, a także nośniki danych oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kantorów kryptowalut. W jednym z przeszukiwanych miejsc znaleziono m.in. marihuanę, amfetaminę, mefedron, MDMA oraz LSD.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwa, prania pieniędzy oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych.

Trzy zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane.

W postępowaniu dotychczas zarzuty przedstawiono 30 podejrzanym. Wobec 12 osób zapadły prawomocne wyroki skazujące - informuje rzeczniczka Prokuratury Krajowej.