Od rana w całej Polsce trwają kaskadowe kontrole prędkości - poinformował PAP we wtorek podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Z danych KGP wynika, że z powodu nadmiernej prędkości w ubiegłym roku na drogach zginęło ponad 750 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Kaskadowe kontrole prędkości rozpoczęły się o godz. 6 i potrwają do godziny 22. Tradycyjnie już na drogi w całej Polsce wyjedzie w tym czasie ponad 5 tys. policjantów. Funkcjonariusze w ten sposób chcą wychwycić tych kierowców, którzy przyspieszają po minięciu kontroli drogowej. We wtorek mogą się spodziewać, że po minięciu jednej z nich będą czekały ich nawet dwie kolejne.