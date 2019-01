Wrocławska prokuratura oskarżyła o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów Patryka H. Mężczyzna na wrocławskim rynku nagrywał telefonem komórkowym zatrzymanie przez policję Igora Stachowiaka.

Patryk H. w maju 2016 r. nagrywał interwencję policjantów, którzy na wrocławskim rynku zatrzymywali Igora Stachowiaka. Postępowanie w sprawie H., które prowadziła Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare Miasto, najpierw zostało umorzone, jednak wznowiono je wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W Prokuraturze Okręgowej stwierdzono, że zebrany materiał jest niekompletny i że umorzenie jest niezasadne, a co najmniej przedwczesne - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Klaus.



Wznowione postępowanie zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko Patrykowi H. Śledczy zarzucają mu "użycie przemocy wobec funkcjonariuszy policji i naruszenie ich nietykalności cielesnej". Jednego z policjantów Patryk H. pchnął, a drugiego szarpał za rękaw - powiedziała prokurator Klaus. Według prokuratury w ten sposób H. chciał utrudnić policjantom interwencję wobec Stachowiaka.



Patryk H. nie przyznał się do winy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Igor Stachowiak zmarł po zatrzymaniu i przewiezieniu na komisariat policji Wrocław Stare Miasto. Według opinii lekarza, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Przed wrocławskim sądem toczy się proces czterech byłych policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Stachowiakiem.



