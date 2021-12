Temat odśnieżania samochodów i mandatów za to grożących powraca co roku. Policja podkreśla, że odpowiednie przygotowanie auta do jazdy to obowiązek każdego kierowcy. Lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może się skończyć nie tylko karą pieniężną, ale przede wszystkim narażeniem na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników ruchu.

