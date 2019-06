Dziś rozpoczyna się modernizacja ulicy Karmelickiej w Krakowie na odcinku między ul. Garbarską a Alejami Trzech Wieszczów. Oznacza to spore zmiany dla kierowców.

W trakcie prac zostaną wymienione: torowisko i trakcja tramwajowa oraz nawierzchnia skrzyżowań. Poprawione zostaną także chodniki. Prace mają kosztować 15,3 mln zł.

Ulica Karmelicka na odcinku od Garbarskiej do skrzyżowania z Alejami Trzech Wieszczów zostanie całkowicie zamknięta. Dodatkowo na ulicach: Batorego, Garbarskiej, Grabowskiego, Kremerowskiej, Michałowskiego, Rajskiej, Siemiradzkiego, a także Karmelickiej na odcinku od ul. Garbarskiej do skrzyżowania ul. Dunajewskiego i Podwale zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Na zakończeniach tych ulic pojawią się specjalne miejsca dla dostawców.



Od poniedziałku, 1 lipca kierowcy posiadający abonament w podstrefach P1 II i P1 IV będą mogli pozostawić samochody na parkingu przy ul. Rajskiej, korzystając z wjazdu od ul. Dolnych Młynów.

Zmiany w organizacji ruchu związane z remontem / ZDM KRAKÓW /





Informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej



Wyłączony zostanie ruch autobusów na ul. Karmelickiej. Zastępcze linie autobusowe: 704, 713 i 664 będą kursować po nieco zmienionych trasach. Przystanek "Teatr Bagatela" będzie nieczynny, a przystanek "Biskupia" zostanie przeniesiony z ul. Łobzowskiej na ul. Garbarską.

Prace również przy Teatrze Bagatela

4 lipca rozpoczną się prace serwisowe na torowisku przy Teatrze Bagatela. Będą polegały na wymianie szyn w łukach torowych i krzyżownic w węźle rozjazdów. Dojazd do ul. Karmelickiej będzie możliwy jedynie od strony ul. Garbarskiej, wjazd od strony ul. Dunajewskiego zostanie zamknięty. Komunikacja tramwajowa w ciągu ulic Dunajewskiego-Podwale będzie funkcjonowała bez zmian.



Przebudowa ul. Karmelickiej jest konsekwencją trwającego od września zeszłego roku remontu jezdni i torowiska tramwajowego jej przedłużenia do Bronowic, czyli ulic: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. Współfinansowane ze środków unijnych prace mają kosztować 76,9 mln zł i potrwają do września tego roku.