Prezydent Karol Nawrocki deklaruje gotowość do rozmów na temat nowych przepisów dotyczących statusu osoby najbliższej. Warunkiem poparcia jest brak elementów ideologicznych oraz konkurencji wobec instytucji małżeństwa. Szczegóły rządowego projektu ustawy mają zostać ogłoszone już w najbliższy piątek.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o nowych przepisach dotyczących statusu osoby najbliższej. Zaznaczył jednak, że poparcie głowy państwa zależy od ostatecznego kształtu ustawy. Prezydent nie poprze rozwiązań, które mogłyby stanowić konkurencję dla tradycyjnej rodziny lub zawierać elementy ideologiczne.

Nowy projekt ustawy już w piątek

Rządowy projekt ustawy, który ma uregulować sytuację osób pozostających w nieformalnych związkach, zostanie przedstawiony w piątek. Według nieoficjalnych informacji, dokument przewiduje około 20 uprawnień dla osób najbliższych, takich jak wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie czy dostęp do informacji medycznej partnera.

Umowa o statusie osoby najbliższej ma być zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.

Kompromis między Lewicą a PSL

Projekt ustawy ma być kompromisem między propozycjami Lewicy i PSL. Wcześniejsze projekty dotyczące związków partnerskich nie zostały poddane pod głosowanie Rady Ministrów, jednak temat powrócił do rządowych priorytetów we wrześniu. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że obecnie procedowany projekt będzie miał charakter rządowy.

Prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie podkreślił, że nie poprze rozwiązań, które mogłyby być traktowane jako "quasi-małżeństwo". Jednocześnie zadeklarował gotowość do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, obejmującej nie tylko relacje partnerskie, ale również przyjacielskie czy relacje wolontariuszy z kombatantami.