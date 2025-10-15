​Jeśli wojna w Ukrainie nie zakończy się w najbliższym czasie, Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami podejmą zdecydowane działania, by obciążyć Rosję kosztami jej agresji - zapowiedział amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth podczas spotkania w kwaterze głównej NATO. Szef Pentagonu podkreślił, że pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa wojna ma szansę się zakończyć, a sojusznicy powinni przełożyć deklaracje wsparcia na konkretne działania.

Podczas środowego posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli, amerykański minister wojny Pete Hegseth ostrzegł, że jeśli nie nastąpi szybkie zakończenie wojny w Ukrainie, USA wraz z sojusznikami podejmą niezbędne kroki, by obciążyć Rosję kosztami jej działań. Hegseth podkreślił, że Departament Wojny USA jest gotowy do zdecydowanych działań, jeśli sytuacja tego wymaga.

Trump chce zakończyć konflikt

Szef Pentagonu zaznaczył, że wojna w Ukrainie nie rozpoczęła się za prezydentury Donalda Trumpa, ale zakończy się za jego kadencji. Hegseth wyraził przekonanie, że przywództwo Trumpa oraz wsparcie europejskich sojuszników pozwolą doprowadzić do zakończenia konfliktu.

Jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli nie będzie drogi do pokoju w krótkiej perspektywie, to Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami jej nieustannej agresji - powiedział Hegseth. Jeśli będziemy musieli podjąć ten krok, Departament Wojny USA jest gotowy dołożyć swoją cegiełkę w sposób, w jaki tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić - dodał.

Odwołał się przy tym do działań Trumpa na Bliskim Wschodzie, podkreślając jego zdolność do budowania pokoju w trudnych sytuacjach. Tak jak widzieliśmy to w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie, prezydent Trump wie, jak budować pokój, stwarzać możliwości w sytuacjach i scenariuszach, w których pokój wydaje się odległy - dodał szef Pentagonu.

Pochwały w kierunku Polski i Niemiec

Minister wojny USA pochwalił Niemcy i Polskę za realizację zobowiązań dotyczących zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. Hegseth wezwał wszystkie kraje NATO do aktywnego udziału w zakupach uzbrojenia dla Ukrainy w ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), który umożliwia finansowanie dostaw broni i amunicji z amerykańskich zapasów.

Nadszedł czas, aby wszystkie kraje NATO przekuły słowa w czyny w postaci inwestycji w PURL. Wszystkie kraje przy tym stole! Żadnych gapowiczów - apelował Hegseth.

Szef Pentagonu podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem całej Europy. Zaapelował, by deklaracje wsparcia przekładać na konkretne zdolności militarne i realną siłę. Docenił również wysiłki krajów bałtyckich i nordyckich, które - podobnie jak Niemcy i Polska - zwiększyły swoje wydatki na obronność.