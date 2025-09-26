Sejm uchwalił ustawę o e-rejestracji, która umożliwi zapisywanie się na wizyty lekarskie finansowane przez NFZ przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy (osobiście, telefonicznie, mailowo). Nowe przepisy wprowadzają centralną, elektroniczną kolejkę oczekujących, co ma usprawnić dostęp do świadczeń i wyeliminować osobne listy w poszczególnych placówkach.

Ustawa o e-rejestracji uchwalona przez Sejm (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pacjent będzie mógł określić preferencje dotyczące wizyty, a system zaproponuje najbliższy możliwy termin. Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami.

W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie - jak obecnie - na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę. W centralnym wykazie oczekujących pozostanie do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu spełniającego określone przez niego kryteria.

Na początek, od 2026 roku, e-rejestracja obejmie kardiologię oraz profilaktykę raka piersi i szyjki macicy, a później będzie rozszerzana na kolejne świadczenia. Placówki mają czas na wdrożenie systemu od 1 stycznia do końca czerwca 2026 r., a od lipca 2026 r. centralna rejestracja będzie obowiązkowa dla wybranych świadczeń. Docelowo, do końca 2029 r., wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają być objęte e-rejestracją. Ustawa trafi teraz do Senatu.



