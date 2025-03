Rząd przyjął we wtorek tzw. pierwszy pakiet deregulacyjny przygotowany przez resort rozwoju - poinformowało MRiT. Premier zapowiedział na 24 marca spotkanie z zainteresowanymi grupami, podczas którego ma nastąpić podsumowanie działań dotyczących deregulacji.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego - poinformowało MRiT na platformie "X".

Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział z kolei dalszą współpracę ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi deregulacją polskiej gospodarki. 24 marca spotkamy się z szeroką reprezentacją wszystkich grup zainteresowanych i podsumujemy pierwszy etap naszych działań - poinformował.

Jak przekazało MRiT, pierwszy pakiet deregulacyjny to odpowiedź na potrzeby polskiego biznesu. Resort zaproponował w nim ponad 40 zmian dotyczących różnych obszarów działalności gospodarczej, na różnych etapach jej prowadzenia. Projektowane przepisy obejmują m.in. nowe zasady kontroli firm, usprawnienia w dialogu administracji z przedsiębiorcami, przejrzyste zasady tworzenia prawa gospodarczego.

Jak wskazało MRiT, decyzja rządu o przyjęciu projektu stanowi "zielone światło dla rozwiązań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce" oraz krok w stronę uproszczenia prawa, dzięki czemu przedsiębiorcy zaoszczędzą czas i pieniądze.

Pierwszy pakiet deregulacyjny

Ministerstwo zaznaczyło, że pakiet zawiera m.in. nowe reguły prowadzonych w przedsiębiorstwach kontroli, mające zapewnić, że nie będą one paraliżować działania firm. Projekt ustawy przewiduje skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni, wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów oraz dopuszczenie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych.

Zmiany - jak zaznaczyło MRiT - przewidują też uproszczenie i przyspieszenie postępowań administracyjnych. Ma to zapewnić wprowadzenie tzw. decyzji hybrydowej tj. wydanej na papierze z załącznikami w formie elektronicznej; zwiększenie wykorzystania tzw. "wezwań miękkich", czyli możliwość wystąpienia organu administracyjnego do przedsiębiorcy bez jednoczesnego wszczynania postępowania; elektronizacja postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą; doprecyzowanie zasad liczenia karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z tzw. Małego ZUS Plus.

Tusk: Dobrze się stało

Premier Donald Tusk zwrócił przed posiedzeniem rządu uwagę, że prace nad projektem ustawy deregulacyjnej "idealnie zbiegły się" ze staraniami strony społecznej. Część tych regulacji pojawiła się także w postulatach tej grupy przedsiębiorców i ekspertów, którzy przygotowują nam pakiet deregulacyjny, więc dobrze się stało, że w niektórych sprawach ministerstwo wyprzedziło nawet te oczekiwania - powiedział.

W lutym postulaty dziewięciu zmian rozporządzeń i 14 zmian ustawowych zostały opublikowane przez kierowany przez Rafała Brzoskę zespół ds. deregulacji.

Zespół opowiada się m.in. za wprowadzeniem zasady domniemania niewinności podatnika, niekaraniem podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki, ograniczeniem stosowania kar w VAT oraz podwyższonych o 50 proc. odsetek za zwłokę, brakiem możliwości przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych poprzez wszczęcie dochodzenia na podstawie Kks na rok przed upływem przedawnienia, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy.