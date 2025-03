Przywódca Rosji Władimir Putin podczas rozmów pokojowych nie zamierza iść na kompromis w sprawie terytorium, misji pokojowej ani statusu Ukrainy. Tak twierdzi Bloomberg, powołując się na przedstawicieli zachodnich służb bezpieczeństwa.

Władimir Putin / SPUTNIK POOL / PAP/EPA

Według źródeł Bloomberga Władimir Putin celowo wysunął maksymalistyczne żądania przed rozmowami o zakończeniu wojny. Miał bowiem świadomość, że najprawdopodobniej nie zostaną one zaakceptowane ani przez Ukraińców, ani przez pozostałe kraje Europy. Źródła agencji twierdzą, że rosyjski przywódca jest gotowy do kontynuowania walk, jeśli nie osiągnie swoich celów.