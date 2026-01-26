W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Krajowego Systemy e-Faktur, urzędy skarbowe będą w tym tygodniu pracować dłużej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że urzędnicy będą pracować do 20:00.

W związku z wprowadzeniem KSeF przedsiębiorcy mają wiele pytań / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

"W dniach 26 - 30 stycznia 2026 r. czas pracy urzędów skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) zostanie wydłużony do godz. 20:00" - czytamy na stronach Ministerstwa Finansów.

Wydłużenie czasu pracy urzędów jest związane z zaplanowanym na 1 lutego startem Krajowego Systemu e-Faktur.



W weekend dzień otwarty

Ministerstwo Finansów przekazało też, że 31 stycznia w urzędach skarbowych zaplanowany został kolejny dzień otwarty dotyczący KSeF. Konsultacje dotyczące nowego systemu będą możliwe w godzinach 9-15.

„W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się z pracownikiem urzędu i uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz przetestować system KSeF w zakresie logowania i odbierania faktur. Dyżurujący pracownicy udzielą informacji nt. systemu KSeF oraz omówią najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby przygotować się do obsługi systemu KSeF” – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W trakcie wizyty w urzędzie będzie można także złożyć formularz ZAW-FA, który jest pierwszym etapem uzyskania dostępu do KSeF przez podmioty i organizacje. Formularz można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-urząd skarbowy do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

„Dotyczy to podmiotów, które prowadzą swoją działalność w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz organizacji, które prowadzą działalność statutową (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia lub inne formy organizacji non-profit) – i nie posiadają pieczęci kwalifikowanej. Dzięki temu podmioty i organizacje będą mogły wyznaczyć osobę do obsługi KSeF (uprawnioną m.in. do nadawania dalszych uprawnień innym osobom w organizacji, odbierania i dostępu do faktur, wystawiania faktur)” – czytamy w informacji resortu finansów.

Co to jest KSeF?

1 lutego 2026 r. rusza Krajowy System e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania faktur w obrocie między przedsiębiorcami. System wchodzi w życie etapami: od 1 lutego 2026 r. dla firm, których obrót w 2024 r. przekraczał 200 mln zł. Mniejsze firmy obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.