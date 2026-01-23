Urzędnicy i politycy zdają sobie sprawę, że stoją u progu katastrofy. Właściwie żądamy, nie tylko apelujemy, wstrzymania obowiązku wejścia od 1 lutego Krajowego Systemu e-Faktur - powiedział lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Resort finansów zapewnia, że jest gotowy na wdrożenie systemu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma ruszyć 1 lutego / Shutterstock

1 lutego 2026 r. ma ruszyć Krajowy System e-Faktur (KSeF) dla firm z obrotem powyżej 200 mln zł w 2024 r.

Mniejsze firmy obejmie obowiązek korzystania z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.

Konfederacja żąda wstrzymania wejścia KSeF w życie od 1 lutego 2026 r., powołując się na niedokończenie i nieprzetestowanie systemu oraz obawy o bezpieczeństwo danych.

1 lutego 2026 r. rusza Krajowy System e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania faktur w obrocie między przedsiębiorcami. System wchodzi w życie etapami: od 1 lutego 2026 r. dla firm, których obrót w 2024 r. przekraczał 200 mln zł. Mniejsze firmy obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy - od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.

Bosak krytykuje rządy PiS i Platformy

Według Bosaka, pomimo że system ten był przygotowywany od lat, nie jest on gotowy na wejście w życie z początkiem lutego. To świadectwo wyjątkowego nieprofesjonalizmu dwóch rządów: rządu PiS-u, który postanowił o stworzeniu tego systemu i go nie przygotował i rządu Platformy, obecnie tak zwanej Koalicji Obywatelskiej wraz z Lewicą, słynącą z różnego rodzaju blamaży na kierunku cyfryzacyjnym, który tego systemu nie potrafił przygotować na termin, w którym nakłada obowiązek - powiedział Bosak na konferencji prasowej.

Wicemarszałek Sejmu ocenił, że "urzędnicy i politycy zdają sobie sprawę, że stoją u progu katastrofy, dlatego wprowadzili swego rodzaju brak kar przez pierwszy rok stosowania tego systemu". Jednocześnie nie znieśli jednoznacznie obowiązku korzystania z tego systemu - dodał.

Ponadto, w jego ocenie, KSeF nie został odpowiednio przetestowany. Na komisjach sejmowych wychodzą najróżniejsze nieprofesjonalizmy, niedociągnięcia i oczywiste braki, czy nawet zmiany koncepcyjne zachodzące na ostatnim etapie przed uruchomieniem systemu - powiedział Bosak.

Bosak: Właściwie żądamy, nie tylko apelujemy

Dodał, że Konfederacja apeluje do rządu o rozsądek. Właściwie żądamy, nie tylko apelujemy, wstrzymania obowiązku wejścia w ten system od 1 lutego - oświadczył. Uzasadniając mówił o "niedokończeniu systemu, jego nieprzetestowaniu, obawach o dyskrecję danych" a także "o to, jakie zrodzi to skutki dla całej gospodarki". Bosak powtórzył, że za taką sytuację odpowiada zarówno rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej.

Sekretarz Konfederacji Krzysztof Rzońca dodał, że "system ten w każdej chwili może się wywrócić". Ponadto, w jego przekonaniu, KSeF skutkować będzie "komplikowaniem życia i inwigilowaniem" przedsiębiorców.

Bosak poinformował ponadto, że w związku ze zbliżającym się startem systemu, Konfederacja organizuje w piątek ponad czterdzieści wydarzeń w różnych miejscach w Polsce, których celem jest informowanie opinii publicznej o zagrożeniach, które - jego zdaniem - niesie ze sobą wejście w życie KSeF.

Resort zapewnia, że jest gotowy. "Nie przełożą"

Wiceminister finansów Jarosław Neneman pytany w czwartek w Studiu PAP, czy może zapewnić, że resort finansów jest w 100 proc. gotowy na uruchomienie KSeF od 1 lutego, odpowiedział zdecydowanie "tak".

Podkreślił, że na pewno nie powtórzy się sytuacja z 2024 r., kiedy przełożono wprowadzenie w życie systemu, który pierwotnie miał działać od 1 lipca tegoż roku. System został zbudowany od nowa. Mamy przeprowadzone testy, mamy stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, system jest postawiony, działa sprawnie i testowany jest na bieżąco. To ruszy od pierwszego lutego, więc jest taka trochę narracja niektórych, że "skoro raz przełożyli, to pewnie jeszcze raz przełożą". Nie, nie przełożą - zapewnił.

Wiceszef MF podkreślił, że przygotowane są także plany awaryjne w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów i system jest gotowy na wszystko.