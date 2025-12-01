Mniej niż połowa średnich i dużych firm nie jest przygotowana do Krajowego System e-Faktur (KSeF) – pisze „Rzeczpospolita”. Start programu za dwa miesiące. Gazeta powołuje się na wyniki badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton (GT).

Mniej niż połowa średnich i dużych firm jest do przygotowana do Krajowego System e-Faktur (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Tylko 12 proc. dużych i średnich firm deklaruje, że są w pełni gotowe do dokumentowania sprzedaży z użyciem KSeF - wynika z ankiety GT, którą przeprowadzono wśród właścicieli i członków zarządów stu dużych i średnich spółek. Jej wyniki publikuje "Rzeczpospolita".

Z sondażu GT wynika również, że 45 proc. ankietowanych jest "w dużym lub średnim stopniu przygotowanych na e-fakturowanie". Reszta wskazała w odpowiedzi, że "przygotowania nie są zaawansowane", a 14 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W ankiecie pytano też przedsiębiorców o największe trudności związane z wdrażaniem KSeF. 26 proc. uczestników badania wskazało, że z pracami dostosowującymi firmową informatykę do wymogów KSeF spóźniają się dostawcy oraz odpowiedzialni za integrację systemów księgowych. Z kolei 23 proc. badanych przyznało, że problemy z dostosowaniem systemu księgowego występują po stronie ich firmy.

"Rz" przypomniała też, że ministerstwa finansów i cyfryzacji mają trzy tygodnie, by odpowiedzieć na interpelacje posłów PiS, które wpłynęły do obu resortów 20 listopada, a w których ich autorzy domagają się "odsunięcia terminu startu KSeF z powodu technicznego nieprzygotowania firm do e-fakturowania".

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to centralny, rządowy system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jego wdrożenie ma na celu pełną cyfryzację procesów fakturowania i księgowania oraz usprawnienie obiegu dokumentów. Według danych GUS KSeF obejmie 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, w tym 2,7 mln osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczych.

Ostateczne daty wdrożenia KSeF to:

Od 1 lutego 2026 r. - obowiązek wystawiania faktur w KSeF dla dużych firm (obrót powyżej 200 mln zł w 2024 r.).

(obrót powyżej 200 mln zł w 2024 r.). Od 1 kwietnia 2026 r. - obowiązek dla pozostałych podatników VAT, w tym małych i średnich firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych .

. Od 1 stycznia 2027 r. - obowiązek dla podmiotów o sprzedaży dokumentowanej fakturami poniżej 10 tys. zł miesięcznie.

Już od 1 lutego 2026 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą być gotowi na odbieranie faktur przez KSeF, nawet jeśli nie będą jeszcze zobowiązani do ich wystawiania.

Koniec z papierowymi fakturami

Po wdrożeniu KSeF przedsiębiorcy nie będą już otrzymywać faktur w formie papierowej czy PDF.

Wszystkie faktury będą dostępne wyłącznie w systemie KSeF, a datą otrzymania dokumentu będzie moment jego udostępnienia w systemie. Wyjątki dotyczą m.in. faktur z kas fiskalnych, biletów kolejowych czy opłat za autostrady - te dokumenty będą mogły być wystawiane tradycyjnie do końca 2026 roku.