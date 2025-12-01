Mniej niż połowa średnich i dużych firm nie jest przygotowana do Krajowego System e-Faktur (KSeF) – pisze „Rzeczpospolita”. Start programu za dwa miesiące. Gazeta powołuje się na wyniki badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton (GT).
Tylko 12 proc. dużych i średnich firm deklaruje, że są w pełni gotowe do dokumentowania sprzedaży z użyciem KSeF - wynika z ankiety GT, którą przeprowadzono wśród właścicieli i członków zarządów stu dużych i średnich spółek. Jej wyniki publikuje "Rzeczpospolita".
Z sondażu GT wynika również, że 45 proc. ankietowanych jest "w dużym lub średnim stopniu przygotowanych na e-fakturowanie". Reszta wskazała w odpowiedzi, że "przygotowania nie są zaawansowane", a 14 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".
W ankiecie pytano też przedsiębiorców o największe trudności związane z wdrażaniem KSeF. 26 proc. uczestników badania wskazało, że z pracami dostosowującymi firmową informatykę do wymogów KSeF spóźniają się dostawcy oraz odpowiedzialni za integrację systemów księgowych. Z kolei 23 proc. badanych przyznało, że problemy z dostosowaniem systemu księgowego występują po stronie ich firmy.
"Rz" przypomniała też, że ministerstwa finansów i cyfryzacji mają trzy tygodnie, by odpowiedzieć na interpelacje posłów PiS, które wpłynęły do obu resortów 20 listopada, a w których ich autorzy domagają się "odsunięcia terminu startu KSeF z powodu technicznego nieprzygotowania firm do e-fakturowania".
Krajowy System e-Faktur to centralny, rządowy system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jego wdrożenie ma na celu pełną cyfryzację procesów fakturowania i księgowania oraz usprawnienie obiegu dokumentów. Według danych GUS KSeF obejmie 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw w Polsce, w tym 2,7 mln osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczych.
Ostateczne daty wdrożenia KSeF to:
- Od 1 lutego 2026 r. - obowiązek wystawiania faktur w KSeF dla dużych firm (obrót powyżej 200 mln zł w 2024 r.).
- Od 1 kwietnia 2026 r. - obowiązek dla pozostałych podatników VAT, w tym małych i średnich firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.
- Od 1 stycznia 2027 r. - obowiązek dla podmiotów o sprzedaży dokumentowanej fakturami poniżej 10 tys. zł miesięcznie.
Już od 1 lutego 2026 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą być gotowi na odbieranie faktur przez KSeF, nawet jeśli nie będą jeszcze zobowiązani do ich wystawiania.
Po wdrożeniu KSeF przedsiębiorcy nie będą już otrzymywać faktur w formie papierowej czy PDF.
Wszystkie faktury będą dostępne wyłącznie w systemie KSeF, a datą otrzymania dokumentu będzie moment jego udostępnienia w systemie. Wyjątki dotyczą m.in. faktur z kas fiskalnych, biletów kolejowych czy opłat za autostrady - te dokumenty będą mogły być wystawiane tradycyjnie do końca 2026 roku.