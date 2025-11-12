Już za 80 dni, dokładnie 1 lutego 2026 roku, w Polsce ruszy Krajowy System e-Faktur (KSeF) – elektroniczna platforma, która zrewolucjonizuje sposób rejestracji i kontroli transakcji biznesowych. Nowy system pozwoli skarbówce na bieżąco śledzić praktycznie cały obrót gospodarczy w kraju. Każda faktura VAT wystawiana przez przedsiębiorców trafi najpierw do systemu KSeF, a dopiero potem do odbiorcy. Jak zaznacza "Rzeczpospolita", służby nie sprawdziły go dotąd pod kątem bezpieczeństwa państwa.
- 1 lutego 2026 roku ruszy Krajowy System e-Faktur (KSeF).
- Fiskus zyska dostęp do nawet 20 milionów faktur na godzinę, a dane będą gromadzone centralnie.
- "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że tak duża baza danych może być atrakcyjna dla cyberprzestępców i obcych wywiadów.
- Do tej pory KSeF nie został sprawdzony przez kluczowe instytucje ds. cyberbezpieczeństwa, testy ruszą po 15 listopada.
- Bądź na bieżąco, wejdź na rmf24.pl.
Fiskus będzie miał dostęp do nawet 20 milionów faktur na godzinę, a wszystkie informacje o transakcjach będą gromadzone w jednym, centralnym miejscu. Ministerstwo Finansów podkreśla, że to skuteczna broń w walce z przestępczością podatkową. Dzięki KSeF urzędnicy łatwiej wykryją nieprawidłowości i wyłudzenia, które do tej pory często umykały ich uwadze.
Nowy system rodzi jednak także pytania o bezpieczeństwo. "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że koncentracja tak dużej ilości wrażliwych danych - w tym dotyczących dostaw do polskich zakładów zbrojeniowych czy zakupów sprzętu dla służb mundurowych - może być łakomym kąskiem nie tylko dla cyberprzestępców, ale i obcych wywiadów. Do tej pory dane były rozproszone, teraz będą dostępne w jednym miejscu.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że KSeF jest odpowiednio zabezpieczony, zarówno przed atakami z zewnątrz, jak i ewentualnymi nadużyciami ze strony urzędników. Każde użycie systemu będzie rejestrowane, co ma pomóc w wykrywaniu nieuprawnionego dostępu do danych.
Niepokój budzi jednak fakt, że - jak ustaliła "Rzeczpospolita" - do tej pory KSeF nie został jeszcze sprawdzony przez kluczowe państwowe instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, takie jak Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości w Policji czy NASK. Dopiero po 15 listopada, wraz z uruchomieniem testowej wersji systemu, swoje działania rozpoczną Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.
Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów, podkreśla, że współpraca z NASK i ABW nie zakończy się wraz z testami. System ma być stale monitorowany i udoskonalany, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo gromadzonych danych.