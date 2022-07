W środę temperatura powietrza prawie w całym kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Jak podał synoptyk IMGW Mateusz Barczyk, na zachodzie Polski spodziewana jest tzw. noc tropikalna z temperaturą przekraczającą 20 stopni Celsjusza.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał Mateusz Barczyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w środę ponad 30-stopniowy upał obejmie swym zasięgiem prawie całą Polskę.



Najwyższa temperatura prognozowana jest dla Zielonej Góry i Leszna, a szerzej dla ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Tam spodziewanych jest 37 stopni Celsjusza.



Od ponad 30-stopniowego upału mają ustrzec się, jak podał Barczyk, jedynie Podlasie, Warmia i Mazury oraz krańce północno-wschodnie w woj. pomorskim. Tam ma być powyżej 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Suwałkach. Tam spodziewane są 23 stopnie Celsjusza.



W środę wiatr będzie słaby, do umiarkowanego, bez konkretnego kierunku. Według prognozy synoptyka IMGW w ciągu dnia nie powinny wystąpić jakiekolwiek zjawiska atmosferyczne. Podobnie będzie w nocy ze środy na czwartek.



Najcieplejsza noc zapowiada się na zachodzie Polski. Temperatura minimalna miejscami nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. To będzie tzw. noc tropikalna. W Szczecinie prognozujmy co najmniej 22 stopnie. 21 stopni ma być w Gorzowie Wielkopolskim - powiedział Barczyk.



Dodał, że a wschodzie kraju temperatury będą znacznie łagodniejsze. "W Suwałkach 13 stopni Celsjusza, w Warszawie 16 stopni" - podał synoptyk IMGW.



W czwartek szykuje się kulminacja upałów.