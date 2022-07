Już w środę mogą nastąpić czasowe przerwy w dostawie gazu do gospodarstw domowych, co spowoduje, że Australijczycy będą pozbawieni ogrzewania i ciepłej wody - poinformował portal news.com.au.​ Krajowy operator rynku energii (AEMO) ogłosił stan wyjątkowy.

W środę mogą nastąpić czasowe przerwy w dostawach gazu, między 17:30 a 19:00, co może spowodować, że Australijczycy pozbawieni będą ogrzewania i ciepłej wody w godzinach największego zużycia energii. Dzieje się tak, ponieważ po raz kolejny wystąpił niedobór gazu.

Nieużywanie zmywarek wieczorem

Zasoby podziemnego magazynu gazu o nazwie Iona w stanie Wiktoria osiągnęły rekordowo niski poziom, przez co Australian Energy Market Operator (AEMO) został zmuszony do uruchomienia dostaw awaryjnych. AEMO musiało wydać takie ostrzeżenie już po raz drugi w ciągu minionych kilku tygodni. Mieszkańców Sydney informowano w czerwcu o konieczności ograniczenia zużycia energii w niektóre wieczory, ponieważ zapasy gazu uległy znacznemu zmniejszeniu. Minister energii Matt Kean musiał wezwać ludzi do nieużywania zmywarek do naczyń wczesnym wieczorem.

Trudne warunki wytwarzania prądu przy pomocy gazu obserwowane są od początku czerwca (...) Spowodowało to większe niż prognozowano zmniejszenie zapasów w magazynie gazu Iona w Wiktorii - poinformowało AEMO w oświadczeniu.

Oficjalne zagrożenie bezpieczeństwa będzie obowiązywać do końca września lub do czasu zwiększenia zasobów gazu w zbiorniku Iona. AEMO zwróciło się do eksporterów gazu w stanie Queensland o skierowanie większych dostaw na południe. Niedobory są spowodowane dużym zapotrzebowaniem na gaz w związku z obniżeniem temperatury, a także awariami w elektrowniach węglowych, które powodują, że do produkcji energii elektrycznej potrzeba więcej gazu.

Najzimniejszy lipiec od 10 lat

AEMO chciało uniknąć masowych przerw w dostawie prądu. Operator poinformował, że decyzję podjął z powodu gwałtownie rosnących kosztów energii elektrycznej, "ponieważ niemożliwe stało się dalsze funkcjonowanie rynku przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej dla konsumentów".

Zapowiadane przerwy w dostawie gazu zbiegły się z prognozami pogody, które pokazują, że lipiec jest w tym roku w Australii najzimniejszy od 10 lat. Średnie temperatury są w skali kraju niższe o dwa stopnie Celsjusza. W środę i czwartek w Melbourne oczekuje się najzimniejszego poranku od czterech lat. W niektórych regionach przez piętnaście nocy z rzędu notowano ujemne temperatury.