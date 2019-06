Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem oraz upałem - nawet do 34 stopni. W piątek burze ustąpią, ale temperatury wciąż będą wysokie. Sprawdź online, gdzie może zagrzmieć.

Uwaga na burze z gradem / Pixabay

Przed burzami z gradem IMGW ostrzega mieszkańców regionów w pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk. Tam podczas burz wiatr będzie wiał w porywach do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Od 24 st. w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie, do 33 w Białymstoku. Miejscami słupki rtęci mogą wskazywać tam nawet 34 st. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli 16 czerwa.



Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydano dla:

województwa kujawsko-pomorskiego

województwa warmińsko-mazurskiego

województwa pomorskie

województwa mazowieckiego

województwa podlaskiego

województwa wielkopolskiego

województwa łódzkiego

województwa lubelskiego

województwa podkarpackiego

województwa świętokrzyskiego

województwa opolskiego

województwa małopolskiego

województwa śląskiego

BURZE ONLINE:



Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano dla

województwa lubelskiego

województwa opolskiego

województwa świętokrzyskiego

województwa łódzkiego

województwa podlaskiego

województwa warmińsko-mazurskiego

województwa mazowieckiego

województwa podkarpackiego

województwa małopolskiego

województwa śląskie

TEMPERATURA ONLINE







ZACHMURZENIE ONLINE