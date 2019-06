W zachodniej Polsce wieczorem i w nocy możliwy jest bardzo silny wiatr i burze z gradem. Przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Grad, który spadł w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego / Gorąca Linia RMF FM

Dyrektor RCB zdecydował o uruchomieniu SMS-owego ostrzegania przed zagrożeniami.

W związku z silnym wiatrem i burzami z gradem, na zachodzie Polski możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Wczoraj nad Gorzowem Wielkopolskim przeszła nawałnica. Trwała kilkadziesiąt minut, ale to wystarczyło, by wody opadowe znacząco utrudniły ruch drogowy i wdarły się do niektórych budynków.



W Gorzowie oprócz intensywnego deszczu padał również grad, którego grudki momentami były wielkości zbliżonej do piłek pingpongowych.



