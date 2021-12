UE opracowała raport o stanie zdrowia w Polsce. Jego wyniki są fatalne - donosi nasza korespondentka w Brukseli. Z powodu ogromnej śmiertelności w związku z pandemią koronawirusa gwałtownie spadła długość życia Polaków. To jeden z najgorszych wyników w UE - wynika z dokumentu.

UE opublikowała raport o stanie zdrowia w Polsce. Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Między 2019 a 2020 rokiem oczekiwana długość życia Polaków - z powodu pandemii - skróciła się o prawie półtora roku. To po Hiszpanii i Bułgarii najgorszy wynik w UE. W Polsce - średnia - oczekiwana długość życia jest obecnie krótsza o cztery lata od średniej unijnej.



"Przeciętna długość życia w Polsce w 2020 roku wyniosła 76,6 lat. To o cztery lata mniej niż średnia UE. Wysoka nadmierna śmiertelność spowodowana pandemią Covid-19 spowodowała, że średnia długość życia spada o 1,4 roku w latach 2019-2020, co było jednym z największych spadków obserwowanych w UE. Choroba niedokrwienna serca, udar i rak płuc były głównymi przyczynami zgonów przed pandemią, ale Covid-19 odpowiadał za znaczną część zgonów w 2020 r." - czytamy w raporcie poświęconym Polsce.



"System opieki zdrowotnej pod presją"

W dokumencie zaznaczono, że wczesna reakcja na Covid-19 pozwoliła Polsce powstrzymać skutecznie pierwszą falę pandemii, ale potem system opieki zdrowotnej znalazł się pod presją.



"Reakcja na pandemię była wysoce scentralizowana" - czytamy w raporcie. "Zespół Zarządzania Kryzysowego składa się głównie z przedstawicieli różnych organów państwowych zamiast z niezależnych specjalistów od zdrowia publicznego lub naukowców".



W Polsce w skali UE jest bardzo niska liczba przeprowadzanych testów na Covid19 a także jest słabe tzw. śledzenie kontaktów.



Jak czytamy w dokumencie w Polsce testowane są przeważnie osoby z objawami, co oznacza, że liczba rzeczywistych zakażeń jest niedoszacowana. Natomiast użycie aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów - jest najniższe w całej UE.



Problem w Polsce jest brak lekarzy i pielęgniarek. Podczas pierwszego okresu pandemii udało się utrzymać podstawowe usługi medyczne dzięki wykorzystaniu rozwiązań "telekonsulatcji medycznych", to już trudniejsze okazało się to z konsultacjami specjalistycznymi.



Wydatki państwa na ochronę zdrowia są niższe niż w większości krajów UE.

"Niski poziom finansowania prawdopodobnie przyczynia się do niedoboru pracowników służby zdrowia, które są bardziej dotkliwe niż w większości krajów UE. Te niedobory są przyczyną takich problemów jak długi czas oczekiwania w szczególnie na obszarach wiejskich. Polska ma w UE m.in. najmniejszą liczbę lekarzy i pielęgniarek na mieszkańca" - zaznaczają autorzy raportu.



Koronawirus w Polsce. 29 osób zmarło, ponad 11 tys. nowych zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 11 379 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 pacjentów z Covid-19. 2 152 chorych jest podłączonych do respiratorów - wynika z poniedziałkowego raportu MZ.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o potwierdzeniu 11 379 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej odnotowano na Mazowszu - 1876. Na kolejnych miejscach są województwa: śląskie (1432), dolnośląskie (1188), wielkopolskie (1085), małopolskie (922), pomorskiego (820), łódzkie (702), zachodniopomorskie (636),kujawsko-pomorskie (495), opolskie (475), lubuskie (354), warmińsko-mazurskie (326), podkarpackie (305), świętokrzyskie (280), lubelskie (241) i podlaskie (112). 130 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.