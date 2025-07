Niż genueński nadciągnął nad Polskę. Mieszkańcy kilku regionów zmagają się ze skutkami obfitych opadów deszczu, a także burz, które przeszły przez kraj. Strażacy pomagają w usuwaniu przewróconych drzew, połamanych konarów, a także w wypompowywaniu wody, głównie na Podkarpaciu, na Śląsku, Dolnym Śląsku w Małopolsce i Lubelskiem. Zapraszamy do naszej relacji!

Zalany we wtorek przejazd pod wiaduktem w Rudzie Śląskiej / KMP PSP Ruda Śląska /

07:27

Czwartek to również intensywne opady deszczu, więc te dwa dni będą kluczowe. Mamy informacje o tym, co przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tę sytuację hydrologiczną, chociażby na rzekach, gdzie mogą być lokalne podtopienia. Mogą być też wezbrania do stanów alarmowych, a także ostrzegawczych. Na szczęście koryta rzek są w stanach niskich, więc tutaj jest zdolność do przyjęcia dość dużej ilości wody - powiedział w Radiu RMF24 Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

07:24

Noc upłynęła zaskakująco spokojnie, ponieważ prognozy mówiły o tym, że w godzinach wieczornych będą intensywne opady deszczu i będzie dość duży opad. W tej chwili mamy zaledwie 56 interwencji od północy do godziny szóstej rano. Najwięcej w województwie mazowieckim jedenaście zdarzeń. W poszczególnych województwach to jest około pięciu zdarzeń w poszczególnych miejscowościach, więc naprawdę spokojnie. To są dobre dane. Myśmy się spodziewali, że ten wieczór i noc będzie naprawdę trudna, ale okazuje się, że na razie natura nam nie przysporzyła tak dużych problemów - mówił rano w Radiu RMF24 Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

07:13

Strażacy interweniowali od północy w 56 zdarzeniach w związku z intensywnymi opadami - poinformowała w środę rano Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń odnotowano na Mazowszu.

Według informacji przekazanych przez KG PSP na terenie woj. mazowieckiego w związku z obfitymi opadami deszczu odnotowano 11 zdarzeń. W woj. lubelskim strażacy interweniowali osiem razy, w woj. świętokrzyskim i śląskim - siedem, podkarpackim - sześć, małopolskim - pięć, warmińsko-mazurskim i łódzkim po trzy, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim po dwa razy. Po jednej interwencji odnotowano również w woj. opolskim i dolnośląskim.

06:54

Około 200 razy interweniowali od wczoraj strażacy w Śląskiem w związku z intensywnymi opadami deszczu - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. W niektórych gminach na południu województwa obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. To m.in. okolice Bielska-Białej. W okolicach Czechowic-Dziedzic prewencyjnie zabezpieczano rozlewisko.

W całym województwie w bezpieczne miejsca ewakuowano także uczestników harcerskich obozów. Strażacy informują też o kilku uszkodzonych dachach. Zdecydowana większość interwencji była wczoraj po południu i wieczorem. Dziś od północy jest już tylko kilka zgłoszeń. Strażackie interwencje to głównie pompowanie wody z zalanych miejsc a także usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez wiatr. Teraz w całym regionie nadal pada deszcz, miejscami intensywnie. Trzeba też liczyć się z silnymi podmuchami wiatru.

06:47

A to prognoza IMGW na środę.