Polska na nowo otwiera przejścia drogowe i kolejowe z Białorusią - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Stanie się to o północy ze środy na czwartek.

Przejście graniczne w Terespolu / Wojtek Jargiło / PAP

9 września Donald Tusk ogłosił, że w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad-2025 przejścia graniczne z Białorusią zostają zamknięte do odwołania.

Granica została całkowicie zamknięta o północy z 11 na 12 września.

We wtorek przed posiedzeniem rządu Tusk poinformował, że o północy ze środy na czwartek (24/25 września) przejścia zostaną na nowo otwarte.

Zdaniem szefa rządu minął główny powód, dla którego całkowicie zamknięto granicę z Białorusią, czyli manewry Zapad. Premier podkreślił, że zakończenie ćwiczeń wojskowych obniża zagrożenie, choć całkowicie go nie eliminuje.

Powodem są także interesy ekonomiczne polskich przewoźników, w tym PKP Cargo. Zamknięcie granic oznaczało przede wszystkim wstrzymanie międzynarodowego tranzytu kolejowego z Chin i do Chin przez Europę.

Tusk: Narzędzie pozostaje w naszych rękach

Chciałem państwa poinformować o podjęciu decyzji wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda (...) za chwilę stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad - poinformował Tusk na początku posiedzenia rządu.

Premier dodał, że narzędzie - możliwość zamknięcia przejść granicznych - pozostaje cały czas w naszych rękach.

Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść - podkreślił.

Manewry Zapad odbyły się w dniach 12-16 września.

Przejścia graniczne z Białorusią

Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy z czwartku na piątek (11/12 września) na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z uwagi na organizowane 12-16 września rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2025.

Zawieszenie ruchu granicznego z Republiką Białorusi obowiązuje w obu kierunkach - wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy transportu samochodowego i pociągów towarowych.

W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte. W nocy z 11 na 12 września zamknięto dwa dotychczas otwarte przejścia graniczne: na DK2 w Terespolu (ruch osobowy) oraz na DK68 w Kukurykach (ruch towarowy). Oba są w woj. lubelskim.

Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć.