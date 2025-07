Są wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej - przekazała Prokuratura Krajowa. Wnioski w sprawie uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu skierowano w środę do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i do TS.

/ RMF FM Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w środę, że prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu wnioski o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej, sędzi Sądu Najwyższego oraz członka Trybunału Stanu, do odpowiedzialności karnej. Skierowane do SN i TS wnioski to pokłosie śledztwa, które zostało wszczęte 4 września 2024 r. Dotyczy ono "niedopełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Trybunału Stanu w związku z niezwołaniem posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w terminie wynikającym z przepisów". Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar poinformował we wpisie na platformie X, że prokuratura zebrała dowody, które wskazują na "dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw": przekroczenia uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum,

niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu,

niedopełnienia obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. "Działania prokuratury są efektem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu. Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. W celu postawienia zarzutów konieczne jest uzyskanie zgody obu instytucji" - podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Więcej informacji wkrótce. Zobacz również: Pies zaatakował trzylatkę i jej ojca. Policjant musiał strzelić

Nawet do 5 825 złotych dofinansowania na turnus. Są jednak limity

Pożar w Siemianowicach Śląskich pod lupą prokuratury. Ruszyły przesłuchania

Promy wróciły na Wisłę w Warszawie. Wiemy, gdzie kursują