34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiega spokojnie, a aukcje charytatywne biją rekordy popularności. Fundacja podsumowała pierwszą część dnia, podkreślając ogromne zaangażowanie wolontariuszy i wsparcie dla polskich szpitali. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Jerzy Owsiak podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / Leszek Szymański / PAP

34. Finał WOŚP przebiega bez zakłóceń, a aukcje charytatywne cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Fundacja zbiera środki na nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Jerzy Owsiak podkreśla, że WOŚP od początku działalności przekazała szpitalom 81,5 tysiąca urządzeń o wartości 2,6 miliarda złotych.

Spokojny finał WOŚP 2026 i rekordowe aukcje

Tegoroczny, 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiega wyjątkowo spokojnie. Prezes fundacji Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej podkreślił, że aukcje charytatywne towarzyszące zbiórce idą "jak burza". Do tej pory wystawiono ponad 54 tysiące przedmiotów, a licytacje potrwają do 16 lutego.

Wsparcie dla dzieci i nowoczesny sprzęt

W tym roku WOŚP kwestuje pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", zbierając środki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. W akcję zaangażowało się 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz 120 tysięcy wolontariuszy. Fundacja przeznacza zebrane środki na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego, w tym pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.



34 lata pomocy i transparentności

Jerzy Owsiak przypomniał, że przez 34 lata działalności WOŚP wyposażyła polskie szpitale w 81,5 tysiąca urządzeń o łącznej wartości 2,6 miliarda złotych. Prezes fundacji podkreślił, że sprzęt przekazywany placówkom jest najwyższej jakości i nie jest wynajmowany, lecz kupowany na własność szpitali.

Nowa atmosfera i dalsze plany

Podczas konferencji Owsiak zaznaczył, że fundacja nie musi już tłumaczyć się ze swojej działalności, a atmosfera wokół WOŚP jest wyjątkowo dobra. Kolejna konferencja prasowa zaplanowana jest na wieczór, natomiast tradycyjnego podsumowania w poniedziałek nie przewidziano.

Cytat Przez 33 lata ciągle się z czegoś tłumaczyliśmy, komuś odpowiadaliśmy. To się skończyło, robimy swoje

- powiedział.

Jak wesprzeć 34. Finał WOŚP?

Pomaganie podczas Finału jest prostsze niż kiedykolwiek. Możesz wybrać tradycyjną formę kontaktu z wolontariuszem lub skorzystać z nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Oto najważniejsze sposoby:

1. Tradycyjna puszka i czerwone serduszko

Wolontariusze: 26 stycznia na ulicach miast w Polsce i na całym świecie spotkasz 120 tysięcy wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i identyfikatorami. Za każdy datek otrzymasz naklejkę - czerwone serduszko.Stacjonarne puszki: Już od grudnia puszki WOŚP stoją w wielu sklepach, aptekach i punktach usługowych.

2. Wsparcie online (bez wychodzenia z domu)

eSkarbonka: To "wirtualna puszka", do której możesz wpłacić pieniądze za pomocą szybkiego przelewu, karty lub BLIK-a. Wielu wolontariuszy i firm udostępnia linki do swoich własnych eSkarbonek w mediach społecznościowych. Aukcje Allegro dla WOŚP: Możesz licytować wyjątkowe przedmioty i spotkania podarowane przez gwiazdy, sportowców i polityków lub wystawić własny przedmiot. Wpłaty bezpośrednie: Przez oficjalną stronę fundacji (wosp.org.pl) lub za pomocą Facebook Fundraisers.

3. SMS i nowoczesne technologie

SMS o treści SERCE: Wyślij wiadomość pod specjalny numer (uruchamiany w dniu Finału), aby zasilić konto Fundacji. Licytacje Złotych Serduszek i Kart: Najbardziej prestiżowa forma wsparcia, odbywająca się na antenie telewizyjnej i internetowej, gdzie licytowane są unikatowe precjoza z najszczerszego złota.

4. Pomaganie długofalowe

1,5% podatku: Wypełniając PIT, możesz wpisać numer KRS 0000031069. Te środki wspierają m.in. psychiatrię dziecięcą i hospicja.