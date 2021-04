Nowe informacje w sprawie śmierci 17-letniej Pauliny z Dąbrówek na Podkarpaciu. Ciało dziewczyny znaleziono w stawie. Przeprowadzono już sekcję zwłok. Śledczy przesłuchali także osoby, które mogą mieć związek ze sprawą.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W sobotę 17-letnia Paulina z Dąbrówek koło Łańcuta na Podkarpaciu spotkała się ze znajomymi, by uczcić 18. urodziny kolegi. Młodzi ludzie zorganizowali sobie ognisko. W imprezie uczestniczyło 10 osób. Według "Super Expressu", który rozmawiał z uczestnikami spotkania, natolatka spożywała na nim alkohol.

Przed godz. 22:00 17-latka zadzwoniła do rodziców, że wraca do domu, ale już do niego nie dotarła. Początkowo rodzina szukała jej na własną rękę. Znaleziono portfel dziewczyny. Wtedy przerażeni rodzice zaalarmowali policję.

Ciało Pauliny leżało w wodzie przy brzegu w stawie. Jak pisze "Fakt", sprawa jest zagadkowa, ponieważ teren wokół zbiornika wodnego jest ogrodzony.

Rodzice boją się, że nie był to nieszczęśliwy wypadek i ktoś mógł skrzywdzić ich córkę, dziewczyna miała bowiem poszarpane ubranie.

Wyniki sekcji zwłok

Śledczy przeszukali miejsce, gdzie odbywało się spotkanie, w którym uczestniczyła nastolatka. W środę wykonano również sekcję zwłok dziewczyny. Wynika z niej, że bezpośrednią przyczyną śmierci Pauliny było utonięcie.



"Ostateczna opinia zostanie wydana przez biegłego po uzyskaniu wyników dodatkowo zleconych badań oraz po dokonaniu wszelkich niezbędnych ustaleń w sprawie" - zaznacza jednak prokuratura w komunikacie.

Obecnie śledczy starają się wyjaśnić, co stało się dokładniej podczas imprezy i po niej. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Markiem Wiosło prokurator rejonowy z Łańcuta Marek Jękot przekazał, że przesłuchano już kilkanaście osób, w tym uczestników sobotniego spotkania urodzinowego.

Jako wstępną kwalifikację śledztwa przyjmuje się nieumyślne spowodowanie śmierci.

