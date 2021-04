W środę ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 17-letniej Pauliny z Dąbrówek na Podkarpaciu. Do tego czasu prokuratura nie chce się wypowiadać na temat okoliczności śmierci nastolatki. Jej ciało znaleziono w stawie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

W sobotę 17-letnia Paulina z Dąbrówek koło Łańcuta na Podkarpaciu spotkała się ze znajomymi, by uczcić 18. urodziny kolegi. Młodzi ludzie zorganizowali sobie ognisko.

Przed 22:00 17-latka zadzwoniła do rodziców, że wraca do domu, ale do niego już nie dotarła. Początkowo rodzina szukała jej na własną rękę. Znaleziono jej portfel. Wtedy przerażeni rodzice zaalarmowali policję.

Ciało Pauliny leżało w wodzie przy brzegu w stawie. Jak pisze "Fakt", sprawa jest zagadkowa, ponieważ teren wokół stawu jest ogrodzony. Rodzice boją się, że nie był to nieszczęśliwy wypadek i ktoś mógł skrzywdził ich córkę, dziewczyna miała bowiem poszarpane ubranie.

"Sekcja zwłok odbędzie się w środę o 12.00, wówczas będzie można coś więcej powiedzieć o przyczynach zgonu. Na ten moment żadna z osób nie została zatrzymana w tej sprawie. Ciągle ustalane są przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Nie przesłuchano jeszcze wszystkich z dziesięciu osób biorących udział w imprezie towarzyskiej" - mówił "Super Expresowi" prokurator rejonowy z Łańcuta Marek Jękot.

Prokurator nie potwierdza, by Paulina miała z kimś być w momencie tragicznego zdarzenia. Podkreśla, że trwa wyjaśnianie przyczyn jej śmierci.