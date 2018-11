Nie żyje Tadeusz Wnuk – były prezydent Sosnowca, senator i wojewoda katowicki. Informację o śmierci polityka przekazał Czesław Śleziak – były minister środowiska w rządzie Leszka Millera. Tadeusz Wnuk miał 73 lata.

Tadeusz Wnuk nie żyje (zdj. ilustracyjne) / pixabay.com /

"Zmarł Tadeusz Wnuk, człowiek prawy, b. wojewoda katowicki, senator RP. Przyjacielu, zasłużyłeś na dobrą pamięć. Żegnaj!" - napisał Śleziak na Facebooku.

Kim był Tadeusz Wnuk?



Tadeusz Wnuk urodził się w 1945 r. w Sosnowcu. Był absolwentem Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, po latach ukończył także studia podyplomowe w zakresie bankowości w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Na początku lat 70. Wnuk został członkiem miejskiej komisji planowania w Sosnowcu, a później był krótko wiceprezydentem i prezydentem tego miasta. Należał do PZPR.

W 1979 r. Wnuk pełnił funkcję wicewojewody katowickiego, a od 1985 do 1990 r. - wojewody. Jak przypomniał "Dziennik Zachodni", to właśnie Wnuk próbował stworzyć system komunikacyjny w aglomeracji górnośląskiej w oparciu o dwa fundamenty: Drogową Trasę Średnicową oraz Kolejowy Ruch Regionalny. Z DTŚ od lat korzystają kierowcy, tej drugiej inwestycji nigdy nie zrealizowano.



"Budowa zbiornika Dziećkowice za rządów Tadeusza Wnuka zagwarantowała dostawę wody dla aglomeracji, której zaczynało wtedy brakować. Wieloletni program ochrony i kształtowania środowiska był realizowany długo po tym, jak odszedł ze stanowiska na fali zmian ustrojowych. Był prawdziwym gospodarzem regionu, wizjonerem" - ocenia gazeta.



Po upadku PRL, na początku lat 90., Wnuk pracował w sektorze bankowym, był m.in. prezesem Górnośląskiego Banku Gospodarczego. Do polityki wrócił po kilku latach - w wyborach parlamentarnych w 2001 r. został senatorem z listy SLD-UP. Jego nazwisko było wymieniane wśród kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. W kolejnych wyborach do Senatu już nie startował.



W 1990 r. Tadeusz Wnuk został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

(mn)