Ministerstwo Zdrowia stanowczo zaprzecza informacjom o "odsyłaniu" chorych onkologicznych i przekładaniu ich leczenia na przyszły rok. Resort podkreśla, że świadczenia onkologiczne są nielimitowane, a Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco realizuje zobowiązania wobec szpitali.
- Ministerstwo Zdrowia nie potwierdza informacji o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych.
- NFZ zapewnia, że finansowanie świadczeń jest realizowane na bieżąco.
- W niektórych szpitalach mogą występować przesunięcia terminów planowych zabiegów.
- Dodatkowe środki z budżetu państwa mają zabezpieczyć realizację świadczeń w kluczowych regionach.
- Trwają rozmowy o dalszym zwiększeniu finansowania NFZ.
W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o szpitalach, które miałyby przestać przyjmować nowych pacjentów onkologicznych i przekładać ich leczenie na przyszły rok. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej informował w poniedziałek, że do samorządu lekarskiego docierają sygnały o ograniczeniach w przyjęciach, spowodowanych problemami finansowymi placówek.
Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie zaprzecza tym informacjom. W oficjalnym komunikacie resort podkreślił, że świadczenia onkologiczne są nielimitowane, a ewentualne przesunięcia terminów dotyczą wyłącznie planowych zabiegów i mają miejsce także w poprzednich latach. Decyzje w tym zakresie podejmują same placówki medyczne, dbając o bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia.
Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że na bieżąco realizuje zobowiązania wobec świadczeniodawców, a tegoroczny budżet Funduszu przekroczył 200 mld zł. W województwach mazowieckim i śląskim priorytetem jest zabezpieczenie realizacji świadczeń w ostatnich miesiącach roku. Dzięki dodatkowym środkom kontrakty w tych regionach nie zostaną zmniejszone.
W większości województw trwa obecnie rozliczanie nadwykonań za drugi kwartał 2025 roku, obejmujących m.in. świadczenia nielimitowane, programy lekowe i chemioterapię. Nadwykonania za pierwszy kwartał zostały już w całości rozliczone.
Pod koniec października NFZ otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 3,5 mld zł, a w najbliższym czasie do Funduszu trafią także środki z emisji obligacji w wysokości około 1 mld zł. Resort zdrowia prowadzi rozmowy dotyczące dalszego zasilenia finansowego NFZ jeszcze w 2025 roku.
Ministerstwo zwraca uwagę, że przychody ze składki zdrowotnej nie pokrywają w pełni zobowiązań Funduszu, dlatego konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia z budżetu państwa. W 2025 roku dotacja budżetowa przekroczyła już 31 mld zł.
Resort zdrowia informuje, że opracowano rozwiązania mające na celu efektywniejsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia. Wdrażana jest ustawa reformująca sektor szpitalnictwa, trwają prace nad racjonalizacją wycen świadczeń oraz rozmowy dotyczące zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.