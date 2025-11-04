Ministerstwo Zdrowia stanowczo zaprzecza informacjom o "odsyłaniu" chorych onkologicznych i przekładaniu ich leczenia na przyszły rok. Resort podkreśla, że świadczenia onkologiczne są nielimitowane, a Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco realizuje zobowiązania wobec szpitali.

/ Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia nie potwierdza informacji o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych.

NFZ zapewnia, że finansowanie świadczeń jest realizowane na bieżąco.

W niektórych szpitalach mogą występować przesunięcia terminów planowych zabiegów.

Dodatkowe środki z budżetu państwa mają zabezpieczyć realizację świadczeń w kluczowych regionach.

Trwają rozmowy o dalszym zwiększeniu finansowania NFZ.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o szpitalach, które miałyby przestać przyjmować nowych pacjentów onkologicznych i przekładać ich leczenie na przyszły rok. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej informował w poniedziałek, że do samorządu lekarskiego docierają sygnały o ograniczeniach w przyjęciach, spowodowanych problemami finansowymi placówek.

Szpitale nie wstrzymują przyjęć pacjentów onkologicznych

Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie zaprzecza tym informacjom. W oficjalnym komunikacie resort podkreślił, że świadczenia onkologiczne są nielimitowane, a ewentualne przesunięcia terminów dotyczą wyłącznie planowych zabiegów i mają miejsce także w poprzednich latach. Decyzje w tym zakresie podejmują same placówki medyczne, dbając o bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że na bieżąco realizuje zobowiązania wobec świadczeniodawców, a tegoroczny budżet Funduszu przekroczył 200 mld zł. W województwach mazowieckim i śląskim priorytetem jest zabezpieczenie realizacji świadczeń w ostatnich miesiącach roku. Dzięki dodatkowym środkom kontrakty w tych regionach nie zostaną zmniejszone.

W większości województw trwa obecnie rozliczanie nadwykonań za drugi kwartał 2025 roku, obejmujących m.in. świadczenia nielimitowane, programy lekowe i chemioterapię. Nadwykonania za pierwszy kwartał zostały już w całości rozliczone.

Dodatkowe środki i wyzwania finansowe

Pod koniec października NFZ otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 3,5 mld zł, a w najbliższym czasie do Funduszu trafią także środki z emisji obligacji w wysokości około 1 mld zł. Resort zdrowia prowadzi rozmowy dotyczące dalszego zasilenia finansowego NFZ jeszcze w 2025 roku.

Ministerstwo zwraca uwagę, że przychody ze składki zdrowotnej nie pokrywają w pełni zobowiązań Funduszu, dlatego konieczne jest utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia z budżetu państwa. W 2025 roku dotacja budżetowa przekroczyła już 31 mld zł.

Plany na przyszłość i reformy

Resort zdrowia informuje, że opracowano rozwiązania mające na celu efektywniejsze zarządzanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia. Wdrażana jest ustawa reformująca sektor szpitalnictwa, trwają prace nad racjonalizacją wycen świadczeń oraz rozmowy dotyczące zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.