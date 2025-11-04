W wieku 85 lat, po długiej chorobie, w jednym z londyńskich szpitali zmarł Gopi Hinduja – miliarder i szef indyjskiego konglomeratu Hinduja Group. O śmierci biznesmena poinformowały m.in. The Financial Times, The Guardian oraz NDTV.

Nie żyje Gopi Hinduja

Gopi Hinduja dołączył do rodzinnego biznesu w 1959 roku. Firma, założona na początku XX wieku w Indiach i Iranie, pod jego kierownictwem przekształciła się z niewielkiego przedsiębiorstwa handlowego w jeden z największych konglomeratów na świecie. Obecnie Hinduja Group inwestuje w różnorodne branże: od usług bankowych, przez nieruchomości, sektor naftowy, rozrywkę, aż po transport komercyjny.

W latach 80. Gopi Hinduja wraz ze starszym bratem, Srichandem, przeniósł się do Londynu, skąd zarządzali globalną działalnością grupy. Srichand Hinduja zmarł w 2023 roku.

W 2024 roku rodzina Hinduja była zamieszana w głośny skandal. Sąd w Szwajcarii skazał członków rodziny na kary więzienia za wykorzystywanie pracowników sprowadzonych z Indii. Brat Gopiego, Prakash, oraz jego żona Kamal otrzymali po cztery i pół roku więzienia, a ich syn Ajay i jego żona Namrata - po cztery lata.