Z najnowszego raportu „Polaków portfel własny: oszczędny jak Polak” wynika, że sytuacja finansowa wielu z nas pozostawia wiele do życzenia. Aż 49 proc. badanych przyznaje, że ich zarobki wystarczają jedynie na pokrycie bieżących wydatków. Z kolei tylko co czwarty respondent deklaruje, że stać go zarówno na codzienne wydatki, jak i regularne odkładanie pieniędzy.

Dopłaty do kotłów gazowych. Ważna informacja dla właścicieli domów Eksperci zwracają uwagę, że dla wielu osób w Polsce stworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa jest celem trudnym do osiągnięcia. Nie wynika to z braku świadomości, lecz z ograniczonych możliwości dochodowych i barier ekonomicznych. Jak pokazuje nasze badanie, comiesięczne koszty niejednokrotnie pochłaniają całą pensję czy też emeryturę i ciężko mówić o budowaniu poduszki finansowej - podkreśla Mariola Kondek-Pasztetnik, menadżer ds. Rozwoju Sprzedaży z Santander Consumer Banku. Seniorzy i młodzi w najtrudniejszej sytuacji Raport wskazuje, że największą grupą, której miesięczny dochód wystarcza jedynie na utrzymanie, są seniorzy. Aż dwie trzecie osób w wieku emerytalnym nie jest w stanie odłożyć żadnych pieniędzy. Z drugiej strony, najczęściej z brakiem środków pod koniec miesiąca zmagają się młodzi Polacy. Wśród badanych, którym nie brakuje i na wydatki, i zadbanie o zaplecze finansowe zdecydowanie wyróżniają się czterdziestolatkowie (34 proc.) - dodaje ekspertka. Jej zdaniem, to efekt zbudowanej kariery i większego doświadczenia zawodowego, które przekładają się na wyższe wynagrodzenia. Samodzielność finansowa Polaków Mimo trudnej sytuacji, większość Polaków deklaruje samodzielność finansową. 61 proc. respondentów utrzymuje się bez wsparcia bliskich, a wśród seniorów ten odsetek sięga aż 88 proc. Jednak jedna piąta badanych przyznaje, że czasem korzysta z pomocy rodziny lub przyjaciół. Najczęściej są to osoby młode - 24 proc. dwudziestolatków i 26 proc. trzydziestolatków. Niepokojące są dane dotyczące zadłużania się. 7 proc. ankietowanych regularnie pożycza pieniądze od rodziny, a w grupie osób w wieku 18-29 lat ten odsetek sięga aż 15 proc. Co więcej, 6 proc. respondentów twierdzi, że bez pomocy finansowej bliskich nie byliby w stanie się utrzymać. W tej grupie dominują najmłodsi - aż 14 proc. z nich przyznaje się do takiej sytuacji. Oszczędzanie - luksus czy konieczność? Eksperci podkreślają, że nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie mogą znacząco poprawić poczucie bezpieczeństwa finansowego. Oszczędzanie nie zawsze musi oznaczać wielkich kwot - liczy się regularność i konsekwencja. Nawet niewielkie sumy odkładane co miesiąc to realny krok w stronę większego bezpieczeństwa - zaznacza Mariola Kondek-Pasztetnik. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków w dniach 18-29 kwietnia 2025 roku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku.