"Świat się zmienia. Technologia posuwa się naprzód i zmienia wszystko" - mówiła minister edukacji Barbara Nowacka na rozpoczęciu roku szkolnego w Gdyni. "Szkoła musi się zmieniać" - dodała.

Minister edukacji Barbara Nowacka / Piotr Matusewicz / PAP

Szefowa MEN Barbara Nowacka wymieniła kilka wyzwań, z jakimi w związku z rozwojem technologii musi zmierzyć się współczesna szkoła.

W jaki sposób funkcjonować we współczesnym świecie? Jak rozróżniać prawdę od fałszu? Jak mądrze partycypować w życiu społecznym i gospodarczym naszej ojczyzny? - wyliczała. Uznała też rozpoczęty dziś rok szkolny za przełomowy. Zwróciła w tym kontekście uwagę na wprowadzenie do szkół edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej. Oba przedmioty uznała za bardzo potrzebne.

Edukacja zdrowotna to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, zagrożenia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego - stwierdziła. Jak tłumaczyła, chodzi m.in. o przeciwdziałanie uzależnieniom.

"Każdy z nas miał w swoim życiu najmądrzejszego nauczyciela"

W swoim wystąpieniu minister edukacji stwierdziła, że Polska jest dzisiaj jednym z najbardziej rozwijających się państw i jedną z pięciu najsilniejszych gospodarek Europy. Jak podkreśliła, wszyscy zawdzięczamy to nauczycielom.

Każdy z nas miał w swoim życiu najmądrzejszego nauczyciela i nauczycielkę. Miał szkołę, w której był bezpieczny, w której uczył się relacji, poznawał historię, język ojczysty, czytał wspaniałe lektury - wyliczała Nowacka.



Nowacka zapowiedziała m.in. inwestowanie w "to, co jest wielką polską przyszłością, czyli nowe technologie".

Mamy jedną z najlepszych szkół matematyki i nauk ścisłych na świecie - zaznaczyła. Jak dodała, od pokoleń inwestycje w nauki ścisłe "budują silną gospodarkę, nowoczesne społeczeństwo - odporne na fake newsy i turbulencje gospodarcze". Jednocześnie zaznaczyła, że matematyka pozostanie obowiązkowa na maturze.



Plany inwestycyjne MEN

Szefowa MEN oświadczyła, że w tym roku blisko 5 mld zł przeznaczono na inwestycje cyfrowe w obszarze oświaty.

To oznacza 12 tys. pracowni kształcących przy użyciu sztucznej inteligencji i cztery tys. pracowni STEM (pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki) - dodała Nowacka.

Kalendarz roku szkolnego / Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz / PAP

Nowacka stwierdziła, że wchodząca do szkół edukacja obywatelska ma służyć nauce sprawczości i budowaniu postaw obywatelskich. Ze zrozumieniem historii, doświadczeń europejskich, światowych, narodowych, ale też lokalnych - tłumaczyła.

Minister edukacji podkreśliła, że chciałaby, by zmiany w oświacie były dokonywane wspólnie z rodzicami. Zapraszam państwa do wszystkich konsultacji dotyczących zmian i reform - zachęcała.