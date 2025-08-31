Mamy wielkie marzenia, by polska szkoła była najlepsza w Europie i na świecie. I to się wydarzy dzięki reformie "Kompas Jutra", która od 2026 r. wejdzie do polskich szkół - zapowiada ministra edukacji Barbara Nowacka w nagraniu przygotowanym na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Barbara Nowacka, fot. PAP/Albert Zawada / Wojciech Olkusnik / East News

Ministra Nowacka z okazji rozpoczynającego się w poniedziałek roku szkolnego 2025/2026 nagrała wideo, w którym wymienia zmiany czekające polskie szkolnictwo od 1 września br. oraz od 2026 r.

Od 1 września w szkole kilka zmian. Edukacja zdrowotna to nowy, bardzo potrzebny przedmiot, który da młodzieży, dzieciom narzędzia, by dbać o zdrowie swoje i innych. Edukacja obywatelska w szkołach ponadpodstawowych, to przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego, mądrego, aktywnego obywatelstwa - wylicza szefowa MEN w wideo opublikowanym w serwisie X w niedzielę.

Przypomina, że zacznie też obowiązywać nowa podstawa programowa dla wychowania fizycznego, lekcje religii zostają zredukowane do jednej w tygodniu - na pierwszej lub ostatniej godzinie, a nauczyciele zostają zwolnieni z odbywania tzw. godziny czarnkowej.

Ale przecież mamy wielkie marzenia, by polska szkoła była najlepsza w Europie i na świecie. I to się wydarzy dzięki reformie "Kompas Jutra", która od 2026 r. wejdzie do polskich szkół - mówi ministra.