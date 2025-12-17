Spółka Universal Studios uzyskała pozwolenie na budowę swojego pierwszego w Wielkiej Brytanii parku rozrywki. Według planów niedaleko Bedford ma powstać kompleks z najwyższymi w Europie atrakcjami, która w szczycie sezonu ma przyjmować dziennie 55 000 odwiedzających. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w parku mogą się pojawić strefy tematyczne inspirowane Jamesem Bondem, misiem Paddingtonem i "Władcą pierścieni".

W Wielkiej Brytanii powstanie nowy park rozrywki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Universal Studios otrzymało zgodę na budowę pierwszego w Wielkiej Brytanii parku rozrywki w Kempston Hardwick koło Bedford.

Park ma przyjmować do 55 tys. gości dziennie i oferować najwyższe w Europie atrakcje sięgające 115 metrów.

Inwestycja ma przynieść regionowi 50 miliardów funtów korzyści i stworzyć tysiące miejsc pracy.

Projekt wymaga rozbudowy infrastruktury i budzi kontrowersje wśród mieszkańców, których domy mają zostać wyburzone .

Sekretarz Stanu ds. Mieszkalnictwa, Wspólnot i Samorządu Lokalnego Wielkiej Brytanii wydał decyzję, która umożliwia rozpoczęcie budowy pierwszego w historii parku rozrywki Universal Studios na Wyspach Brytyjskich. Lokalizacja? Kempston Hardwick, nieopodal Bedford, na terenie dawnej cegielni. To miejsce oddalone na północ od Londynu o około 90 km.

Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy. Kempston Hardwick oferuje doskonałe połączenia komunikacyjne - w pobliżu znajduje się zarówno linia kolejowa, jak i lotnisko London Luton. To właśnie te atuty zadecydowały o wyborze miejsca, które już za kilka lat może przyciągać nawet 8 milionów odwiedzających rocznie.



Najwyższe atrakcje w Europie i tematyczne emocje

Plany Universal Studios są imponujące. Park ma zostać otwarty do 2031 roku. Dokumenty planistyczne ujawniają, że na terenie parku powstaną konstrukcje sięgające nawet 115 metrów wysokości - to najwyższe atrakcje tego typu w Europie. Większość budowli będzie miała od 20 do 30 metrów, ale nie zabraknie spektakularnych dominant, które stworzą wyjątkową panoramę i będą widoczne z daleka.

Choć szczegóły dotyczące atrakcji owiane są tajemnicą, już teraz mówi się o tematycznych strefach inspirowanych Jamesem Bondem, Paddingtonem czy "Władcą pierścieni". To gwarancja niezapomnianych przeżyć dla całych rodzin i fanów popkultury.

Nowa infrastruktura i wyzwania dla społeczności

To znaczące korzyści dla naszego regionu, nowe miejsca pracy i większe dochody dla lokalnych firm - zaznacza w rozmowie z BBC radny z Bedford. Rada Miejska Bedford szacuje, że inwestycja przyniesie aż 50 miliardów funtów korzyści ekonomicznych.

Universal zapowiada, że stanie się jednym z największych pracodawców w okolicy - w trakcie budowy powstanie 20 tysięcy miejsc pracy, a po otwarciu parku - kolejne 8 tysięcy stałych stanowisk, z czego aż 80 proc. ma przypaść lokalnym mieszkańcom.

Tak ogromna inwestycja wymaga również rozbudowy infrastruktury. Już teraz trwają prace nad powiększeniem stacji kolejowej, która ma obsłużyć rosnący ruch turystyczny. Powstaną także nowe zjazdy z drogi A421 oraz rozbudowane parkingi - na ponad 7 tysięcy samochodów, setki autokarów i rowerów.

Nie wszyscy jednak witają projekt z otwartymi ramionami. Część mieszkańców Kempston Hardwick, zwłaszcza tych, których domy znalazły się na terenie przeznaczonym do wyburzenia, wciąż czeka na konkretne propozycje odszkodowań.