W czwartkowym losowaniu Lotto padła "szóstka"! Szczęśliwy gracz zgarnie niemal 18 milionów złotych.

Kupony Lotto (zdj. ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

W czwartkowym losowaniu Lotto padły liczby 9, 12, 21, 25, 44 i 48, które poprawnie wytypował jeden szczęśliwy gracz z Częstochowy.

Wygrana tego gracza wyniosła niemal 18 mln zł. To rekord w historii Częstochowy.

Kumulacja rosła przez osiem losowań, zanim w końcu została rozbita.

Wiadomo, że "szóstka" padła w Częstochowie. Szczęśliwiec zagrał w punkcie Lotto przy ul. Równoległej 38/40. Sam wskazał liczby na blankiecie.

Wygrana w wysokości 17 908 755,20 zł to rekord odnotowany w grach Lotto w Częstochowie.

We wczorajszym losowaniu padło również m.in. 88 "piątek" (po 4728,60 zł) i 4606 "czwórek" (po 137 zł).

Rozbita w czwartek kumulacja rosła od ośmiu losowań.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.