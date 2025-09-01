Bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych będą tej jesieni szczepionki przeciwko koronawirusowi - dowiedział się dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Zdrowia. Polska czeka na dostawy nowego, zaktualizowanego preparatu, dopasowanego do nowych wariantów.

Szczepienia mają ruszyć pod koniec września / Shutterstock

Szczepienia mają ruszyć pod koniec września. Wtedy do naszego kraju ma trafić kilkaset tysięcy dawek nowej szczepionki firmy Moderna.

Od dwóch tygodni rośnie liczba zachorowań na Covid-19. To potwierdzają zarówno dane dotyczące obecności wirusa w ściekach, jak i lekarze.

Zakażeń koronawirusem jest coraz więcej, diagnozujemy coraz więcej osób. Jeżeli chodzi o falę z końca sierpnia, to przebieg zachorowań nie różni się od wcześniejszych. Musimy pamiętać, że koronawirus będzie zawsze zagrożeniem dla zdrowia i życia dla osób, które mają choroby przewlekłe - opisuje w rozmowie z RMF FM prezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.

Zalecenie dla pacjentów z grup ryzyka

Szczepionka przeciwko koronawirusowi tej jesieni będzie zalecana przede wszystkim pacjentom, którzy mają osłabioną odporność i inne choroby oraz seniorom. Zaszczepić będzie można się w przychodniach, w szpitalach i w wybranych aptekach. Obecnie w Polsce ponad półtora tysiąca aptek - czyli co dziesiąta apteka w kraju - działa jednocześnie jako punkt szczepień. Refundowana jest tam zarówno sama szczepionka, jak i usługa podania preparatu.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, obecnie w Polsce tygodniowo rejestrowanych jest około dwóch-trzech tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.

Dzisiaj, 1 września w Polsce ruszają za to szczepienia przeciwko grypie. Ten preparat jest bezpłatny dla kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób, które skończyły 65. lat. Pozostali za szczepionkę przeciwko grypie płacą połowę ceny, czyli około 30 złotych.