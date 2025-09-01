Bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych będą tej jesieni szczepionki przeciwko koronawirusowi - dowiedział się dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Zdrowia. Polska czeka na dostawy nowego, zaktualizowanego preparatu, dopasowanego do nowych wariantów.
Szczepienia mają ruszyć pod koniec września. Wtedy do naszego kraju ma trafić kilkaset tysięcy dawek nowej szczepionki firmy Moderna.
Od dwóch tygodni rośnie liczba zachorowań na Covid-19. To potwierdzają zarówno dane dotyczące obecności wirusa w ściekach, jak i lekarze.
Zakażeń koronawirusem jest coraz więcej, diagnozujemy coraz więcej osób. Jeżeli chodzi o falę z końca sierpnia, to przebieg zachorowań nie różni się od wcześniejszych. Musimy pamiętać, że koronawirus będzie zawsze zagrożeniem dla zdrowia i życia dla osób, które mają choroby przewlekłe - opisuje w rozmowie z RMF FM prezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.
Szczepionka przeciwko koronawirusowi tej jesieni będzie zalecana przede wszystkim pacjentom, którzy mają osłabioną odporność i inne choroby oraz seniorom. Zaszczepić będzie można się w przychodniach, w szpitalach i w wybranych aptekach. Obecnie w Polsce ponad półtora tysiąca aptek - czyli co dziesiąta apteka w kraju - działa jednocześnie jako punkt szczepień. Refundowana jest tam zarówno sama szczepionka, jak i usługa podania preparatu.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, obecnie w Polsce tygodniowo rejestrowanych jest około dwóch-trzech tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.
Dzisiaj, 1 września w Polsce ruszają za to szczepienia przeciwko grypie. Ten preparat jest bezpłatny dla kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób, które skończyły 65. lat. Pozostali za szczepionkę przeciwko grypie płacą połowę ceny, czyli około 30 złotych.