​W Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy widać wzrost zachorowań spowodowany stratusem, czyli najnowszym subwariantem wirusa wywołującego Covid-19 - mówi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. W związku z tym w Polsce może wzrosnąć liczba zakażeń.

Stratus dociera do Polski / Shutterstock

Wirusolog z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) podkreśla, że formalnie pandemia Covid-19 jeszcze się nie skończyła.

Spodziewaliśmy się, że WHO ogłosi koniec pandemii z końcem 2024 r., ale tak się nie stało. Formalnie nadal mamy pandemię. Natomiast widać wyraźnie, że ona spowolniła - zaznacza wirusolog.

Jak mówi, wirus zaczyna pojawiać się sezonowo w dwóch falach: letniej i jesienno-zimowej.

Podkreśla, że omikron (wariant wirusa SARS-CoV-2 wywołującego Covid-19) występuje w kilku tysiącach różnych subwariantów, które pojawiają się naturalnie w wyniku modyfikacji materiału genetycznego.

W Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy widoczne jest zwiększenie zachorowań wywołanych najnowszym subwariantem nazwanym przez media stratusem. W związku z tym spodziewamy się, że także w Polsce liczba zakażeń wzrośnie - dodaje.

Stratus - jakie daje objawy?

Obserwowany przez WHO subwariant stratus wywołuje objawy chorobowe występujące i cechujące ogólnie wariant omikron.

To zajęcie górnych dróg oddechowych, kaszel, katar, czyli przeziębieniowe objawy, które u osób starszych mogą przybrać poważniejszą formę. Dlatego warto wykonać test, czy jest się zakażonym - zaznacza prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Niepokoi ją brak informacji na temat aktualnych szczepień: czy i kiedy pojawią się w Polsce szczepionki przeciwko Covid-19: mRNA i białkowa firmy Novavax. Dobrą wiadomością jest, że istniejące szczepionki będą reagować na nowy subwariant, gdyż wciąż mamy do czynienia z głównym wariantem SARS-CoV-2, czyli omikronem.

Szczepienia przeciwko Covid-19 najbardziej poleca się osobom starszym, których układ odpornościowy słabnie i mogą poważniej przechodzić zakażenie wirusem, osobom cierpiącym na choroby onkologiczne albo z zaburzeniami odporności.

Zaznaczyła, że cały czas trwają badania nad podniesieniem skuteczności szczepionek na Covid-19 i ograniczeniem działań ubocznych. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła nową generację szczepionki mRNA Moderny - mNexspike, która ma mniejszą ilość materiału genetycznego i mniejszą częstość występowania działań niepożądanych. Nie zastąpi ona tradycyjnych szczepionek przeciwko Covid-19, ale będzie proponowana osobom starszym.

Kiedy nowe szczepionki?

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zostali zapytani, kiedy będą dostępne szczepionki przeciwko aktualnemu wariantowi wirusa SARS-CoV-2 i ile szczepionek kupiła lub zamówiła Polska. Na razie nie ma odpowiedzi na ten temat.

Na stronie internetowej Pacjent.gov.pl jest informacja, że nie ma dostępnych szczepionek przeciw Covid-19 i od 29 lipca do czasu zakupu nowych szczepionek nie ma możliwości zaszczepienia się. Zaznaczono, że zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sezonie epidemicznym 2025/2026 powinny być stosowane szczepionki przeciw wariantowi LP.8.1 wirusa.

Podkreślono, że takie szczepionki są obecnie w trakcie rejestracji i nie są jeszcze dostępne. Na razie nie są wystawiane nowe skierowania na szczepienia, a wystawione przed 5 lipca będą ważne do czasu pojawienia się nowej szczepionki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 ogłosiła 11 marca 2020 r.