PLL LOT wystosował ponowne zaproszenie na dzisiejsze rozmowy do przedstawicieli protestujących związków, tym razem na godzinę 11 - poinformował rzecznik LOT Adrian Kubicki. Jak dodał, związkowcy nie przyszli na rozmowy na godz. 10.

Rzecznik prasowy LOT / PAP/Jacek Turczyk /

Wystosowaliśmy zaproszenie do strony związkowej na godzinę 10 dzisiaj. Związki zawodowe nie przyszły. Nie mamy żadnej informacji zwrotnej. Kierujemy do nich zaproszenie na godz. 11. - poinformował Kubicki.

Wcześnie rano spółka poinformowała, że zespół negocjacyjny reprezentujący zarząd zaprosił na rozmowy przedstawicieli strony związkowej na godzinę 10. Ponadto, LOT zaproponował, aby spotkanie obu stron było nagrywane, by uniknąć "interpretacji prowadzonych rozmów".



Związkowcy poinformowali wczoraj wieczorem, że przedłużają zawieszenie strajku do środy do godz. 22.30. Oznacza to, że załogi - podobnie jak we wtorek - mają stawiać się do pracy, ale tylko na rejsy po Europie, tak aby mogły na noc wrócić do Warszawy. Strajkujący nie pikietują na terenie spółki, ale w okolicach biurowca LOT.

PLL LOT odwołuje osiem rejsów z powodu braku załóg

PLL LOT odwołało dziś osiem rejsów na 330 zaplanowanych tego dnia. Powodem jest brak załóg wynikający ze strajku - poinformował Konrad Majszyk z LOT. Dodał, że chodzi o sześć przylotów do Warszawy i dwa wyloty.



Jak dodał, plany optymalizacji siatki w związku ze strajkiem spółka przygotowała kilka dni temu. Są one sukcesywnie wdrażane. Dzięki temu pasażerowie mogą zostać wcześniej poinformowani o zmianach rezerwacji - przekazał.



Odwołane rejsy do Warszawy to: LO322 z lotniska Mediolan-Malpens, LO518 Koszyce, LO530 Praga, LO 680 Moskwa-Domodiedowo, LO750 Kijów-Żuliany oraz LO286 Londyn-Heathrow.



Z Warszawy nie wylecą samoloty do Koszyc (rejs LO517) oraz do Kijowa-Żulian (rejs LO749).



Majszyk zaznaczył, że od 18 października, czyli od dnia rozpoczęcia strajku, LOT odwołał z powodu problemów z załogą, która nie podejmowała czynności służbowych, 215 na 4619 rejsów.



Spółka przypomina, że pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać status swoich rejsów na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ w zakładce www.lot.com/pl/pl/status-lotu.

Można też sprawdzać tablice przylotów i odlotów, które w przypadku lotniska w Warszawie są widoczne np. na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl.

(m)