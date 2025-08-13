Niespokojny poranek w Wielkopolsce. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali w miejscowości Dąbrówka Kościelna.

Pożar hali w Wielkopolsce. Kilkudziesięciu strażaków w akcji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pożar hali w miejscowości Dąbrówka Kościelna wybuchł ok. godziny 6:00.

Ogniem - jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat - objęty jest budynek o powierzchni około 300 metrów kwadratowych.

Jak powiedział naszemu dziennikarzowi dyżurny wielkopolskich strażaków, płomienie rozniosły się prawdopodobnie od paneli fotowoltaicznych. Z ogniem walczy w sumie 10 zastępów straży pożarnej.

Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.