Niespokojny poranek w Wielkopolsce. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali w miejscowości Dąbrówka Kościelna.
Pożar hali w miejscowości Dąbrówka Kościelna wybuchł ok. godziny 6:00.
Ogniem - jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat - objęty jest budynek o powierzchni około 300 metrów kwadratowych.
Jak powiedział naszemu dziennikarzowi dyżurny wielkopolskich strażaków, płomienie rozniosły się prawdopodobnie od paneli fotowoltaicznych. Z ogniem walczy w sumie 10 zastępów straży pożarnej.
Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.
