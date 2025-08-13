Tragedia w Jaśle w woj. podkarpackim. W jednym z domów ugodzony nożem został 45-latek. Jego życia nie udało się uratować. W związku ze sprawą zatrzymano łącznie 5 osób.

Morderstwo w Jaśle. 5 osób zatrzymanych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformowała RMF FM Barbara Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, we wtorek po godz. 21 policjanci dostali informację, że w jednym z domów na terenie miasta mężczyzna został ugodzony nożem.

Jak się okazało, ofiara to 45-letni mężczyzna. Jego życia nie udało się uratować.

Reporter RMF FM Mateusz Chłystun ustalił, że do zdarzenia doszło podczas zakrapianego alkoholem spotkania, które odbywało się w mieszkaniu w centrum Jasła. Między jego uczestnikami wywiązała się awantura, w trakcie której ugodzono nożem 45-letniego mężczyznę.

Henryk Zabawa, zastępca prokuratora rejonowego w Jaśle poinformował portal jaslo.info, że ofierze zadano prawdopodobnie trzy ciosy w okolice brzucha i klatki piersiowej.

W sprawie zatrzymano łącznie 5 osób.

Jak informuje Barbara Pawłowska, trwa ustalanie okoliczności tragedii, a także tożsamości sprawcy.