Nad ranem na dworcu Kraków Główny doszło do groźnej sytuacji. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze w wyniku błędu dyżurnego ruchu.
Do groźnej sytuacji doszło około godziny 4:00. Na stacji Kraków Główny pociąg Polregio bez pasażerów wjechał na tor niezgodnie z rozkładem jazdy.
Jak poinformowała RMF FM Dorota Szalacha z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A., maszyna znalazła się na niewłaściwym torze w związku z błędem dyżurnego ruchu.
Maszynista był zmuszony zatrzymać pociąg Polregio przed składem PKP Intercity relacji Gdynia - Zakopane znajdującym się na tym samym torze.
Na szczęście nikomu nic nie stało. "Pociąg został wycofany i przestawiony na tor wolny" - przekazała Szalacha.
Z powodu zdarzenia trzy składy były opóźnione na ponad 50 minut.
