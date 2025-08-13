Nad ranem na dworcu Kraków Główny doszło do groźnej sytuacji. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze w wyniku błędu dyżurnego ruchu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stacji Kraków Główny około godziny 4:00 / Jacek Skóra / RMF FM

Do groźnej sytuacji doszło około godziny 4:00. Na stacji Kraków Główny pociąg Polregio bez pasażerów wjechał na tor niezgodnie z rozkładem jazdy.

Jak poinformowała RMF FM Dorota Szalacha z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A., maszyna znalazła się na niewłaściwym torze w związku z błędem dyżurnego ruchu.

Maszynista był zmuszony zatrzymać pociąg Polregio przed składem PKP Intercity relacji Gdynia - Zakopane znajdującym się na tym samym torze.

Na szczęście nikomu nic nie stało. "Pociąg został wycofany i przestawiony na tor wolny" - przekazała Szalacha.

Z powodu zdarzenia trzy składy były opóźnione na ponad 50 minut.