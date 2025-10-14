Prace nad kontynuacją jednego z najbardziej kontrowersyjnych filmów religijnych XXI wieku nabierają tempa. Po ponad dwóch dekadach od premiery "Pasji", ekipa filmowa ponownie przenosi się na plan, by opowiedzieć dalszy ciąg historii, która poruszyła miliony widzów na całym świecie. Zdjęcia do sequela rozpoczęły się w minionym tygodniu w słynnych rzymskich Cinecittà Studios. Ujawniono także, że w rolę Maryi wcieli się polska aktorka Kasia Smutniak.

Powrót do historii, która podzieliła świat

Pierwsza "Pasja" w reżyserii Mela Gibsona weszła na ekrany kin w 2004 roku, wywołując burzę emocji i kontrowersji. Film, przedstawiający ostatnie 12 godzin życia Jezusa z Nazaretu, od pojmania w Ogrodzie Oliwnym, przez męczeńską śmierć na krzyżu, aż po zmartwychwstanie, zachwycił widzów realizmem i głębią emocji.

Obraz jednocześnie spotkał się z krytyką za nazbyt naturalistyczne sceny przemocy oraz oskarżenia o antysemityzm. Mimo to film odniósł spektakularny sukces finansowy, zarabiając ponad 600 milionów dolarów przy budżecie 30 milionów.

Spekulacje na temat ewentualnej kontynuacji pojawiały się od lat. Dopiero wiosną tego roku potwierdzono sequel. Scenariusz do nowej części powstał we współpracy Mela Gibsona z Randallem Wallace’em, twórcą scenariusza do "Braveheart - Waleczne Serce".

Jeszcze w sierpniu zagraniczne media donosiły, że w dramacie zatytułowanym "The Passion of the Christ: Resurrection" do swoich ról powrócą gwiazdy oryginalnej produkcji - wcielający się w Jezusa Jim Caviezel oraz Monica Bellucci, która sportretowała Marię Magdalenę.

W jednym z wywiadów Gibson zapowiadał, że aktorzy zostaną cyfrowo odmłodzeni. Najwyraźniej z biegiem czasu uznał jednak, że byłby to zabieg tyleż ryzykowny, co nieopłacalny. Ze względu na ramy czasowe, w których rozgrywa się akcja filmu - a więc trzy dni po ukrzyżowaniu Chrystusa - zmiana obsady wydaje się mieć większy sens. Musieliby zastosować wszystkie te efekty CGI, a to wygenerowałoby olbrzymie koszty - zdradziło źródło "Variety".

Dwie części, dwie daty premiery

Nowa "Pasja" skupi się na wydarzeniach rozgrywających się w ciągu trzech dni po ukrzyżowaniu Chrystusa. Produkcja będzie realizowana nie tylko w Cinecittà Studios, ale także we włoskich miastach: Matera, Ginosa i Altamura, które już wcześniej służyły za tło dla największych biblijnych ekranizacji.

Widowisko zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza z nich trafi na ekrany kin 26 marca 2027 roku, czyli w Wielki Piątek - dzień szczególnie ważny dla chrześcijan na całym świecie. Druga część zadebiutuje 6 maja, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego.

Międzynarodowa obsada z polskim akcentem

Wśród gwiazd nowego widowiska znalazła się polska aktorka i modelka Kasia Smutniak. Artystka, znana z takich produkcji jak "Pozdrowienia z Paryża" czy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", wcieli się w postać Maryi, matki Jezusa.

Smutniak dołączyła tym samym do międzynarodowej obsady, w której znaleźli się także fiński aktor Jaakko Ohtonen (Jezus) oraz Kubanka Mariela Garriga (Maria Magdalena), znana z finałowej części serii "Mission: Impossible".

Wśród aktorów zobaczymy również Włochów: Pier Luigi Pasino zagra św. Piotra, a Riccardo Scamarcio wcieli się w postać Poncjusza Piłata.