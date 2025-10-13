Jako niedopuszczalną szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił wypowiedź posła KO Franciszka Sterczewskiego o śmierci sierż. Mateusza Sitka. Uczestnik Globalnej Flotylli Sumud stwierdził, że żołnierz nie zginąłby na granicy „gdyby były tam (...) procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty”.

Szef MON dosadnie skomentował słowa posła / Krzysztof Ćwik/East News/Adam Burakowski / PAP/EPA

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo skrytykował wypowiedź posła KO Franciszka Sterczewskiego dotyczącą śmierci sierżanta Mateusza Sitka na granicy polsko-białoruskiej.

Szef MON podkreślił, że sierżant Sitek zginął w wyniku "bestialskiej i celowej napaści", a nie z powodu błędów proceduralnych czy szarpaniny, jak sugerował Sterczewski.

Kosiniak-Kamysz zażądał od posła przeprosin i wycofania się ze swoich słów.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego również potępiło wypowiedź Sterczewskiego.

Sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem 28 maja 2024 r. podczas służby na granicy, zmarł 6 czerwca w szpitalu.

Sterczewski powiedział w niedzielę w Polsat News, że na granicy polsko-białoruskiej "żołnierz (Mateusz Sitek - przyp. RMF FM) by nie zginął, gdyby były tam (...) procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty".

"Nieprawdziwe i niedopuszczalne"

"Słowa posła F. Sterczewskiego na temat śmierci śp. Mateusza Sitka są nieprawdziwe i niedopuszczalne. Sierżant Sitek zginął w wyniku bestialskiej i celowej napaści, nie z powodu błędów w procedurach czy szarpaniny" - napisał w niedzielę późnym wieczorem na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



Jak przekazał we wpisie Kosiniak-Kamysz, "żołnierze strzegący granic chronią ojczyzny, a państwo stoi po ich stronie gwarantując im bezpieczeństwo prawne". Dodał, że oczekuje przeprosin i wycofania się przez Sterczewskiego ze swoich słów.

Mocny komentarz BBN-u

Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego określiło wypowiedź Sterczewskiego jako "skandaliczną, nie do przyjęcia i kłamliwą". Biuro przekazało, że przyczyną śmierci sierż. Mateusza Sitka była "napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby".

BBN, powołując się na postanowienia prezydenta Karola Nawrockiego o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej z dnia 5 sierpnia 2025 r. oraz 3 października 2025 r., podkreśliło też, że "twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem". Zwrócono uwagę, że na mocy tych postanowień Wojsko Polskie realizuje zadania pomocy Straży Granicznej.

Historia Mateusza Sitka

28 maja 2024 r. sierż. Mateusz Sitek został raniony nożem podczas pełnienia służby na odcinku granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie). Ranił go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy. Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w zaporze, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki straży granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca 2024 r. Został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.