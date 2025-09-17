Gdy 1 października zacznie obowiązywać system kaucyjny, będziemy mieli do czynienia z nietypową sytuacją. Na sklepowych półkach staną obok siebie niemal identyczne butelki tych samych napojów. Za jedne będziemy płacić mniej, a za inne więcej. Jak to możliwe? Z czego to wynika?

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

"Nikt nie planuje narażać gospodarki na dodatkowe koszty"

System kaucyjny zacznie obowiązywać 1 października. 50 groszy dostaniemy za butelki plastikowe do 3 litrów pojemności i puszki metalowe do pojemności 1 litra. 1 zł to wysokość kaucji za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Chodzi wyłącznie o opakowania ze znakiem kaucji. Można go zobaczyć na poniższej infografice.

Tak wygląda znak polskiego systemu kaucyjnego / Materiały prasowe

System będzie wchodził miesiącami. Nikt nie planuje narażać gospodarki na dodatkowe koszty i usuwać butelek bez oznakowań - tłumaczyła w RMF FM minister klimatu i środowiska - Paulina Hennig-Kloska. Jak dodała, butelki ze znakiem kaucji zaczną pojawiać się na półkach od 1 października. "Do końca 2025 roku w sprzedaży będą napoje zarówno w opakowaniach będących w systemie, jak i te, które zostały wyprodukowane wcześniej (do wyczerpania ich zapasów)" - informuje w oficjalnych materiałach resort klimatu i środowiska.

Rozmówczyni RMF FM podkreśliła, że zbieranie tych butelek, które dziś mamy w domu, z myślą o zwrocie po starcie systemu kaucyjnego nie ma sensu.

Butelki bez oznaczenia nie będzie można wrzucić ani zostawić w żadnym miejscu. Operator będzie zbierał te butelki, które będą miały oznaczenie - przypomniała Hennig-Kloska.

System kaucyjny bez tajemnic Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Materiały prasowe

Kaucja nie będzie wliczona w cenę na półce

System kaucyjny będzie obowiązywał nie tylko w sklepach spożywczych. Obejmie także drogerie, sklepy sportowe, automaty czy restauracje oferujące produkty na wynos w butelkach i puszkach.

Resort klimatu zwraca uwagę, że kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Pojawi się na paragonie osobno jako oddzielna pozycja.

Zwrot butelki - o tym musisz pamiętać

Jak przygotować butelkę do zwrotu? Nie należy jej zgniatać. Nie trzeba też jej specjalnie myć. Ministerstwo przypomina, by oddać ją razem z nakrętką.

"Znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne, aby opakowanie można było prawidłowo zidentyfikować" - wyjaśniono w komunikacie. Co ważne, do otrzymania zwrotu kaucji nie potrzebujemy paragonu, potwierdzającego zakup napoju.

Warto pamiętać, że system kaucyjny nie obejmuje opakowań po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych oraz szklanych opakowań jednokrotnego użytku. Nie zwrócimy też opakowań wielomateriałowych, takich jak kartoników po mleku i sokach.

Opakowania objęte systemem kaucyjnym / Ministestwo Klimatu i Środowiska / Materiały prasowe

W jakiej formie otrzymamy zwrot kaucji?

Przy zwracaniu butelki możemy dostać kaucję w gotówce lub na kartę płatniczą. Możliwy jest też trzeci wariant - automat do zwrotu butelek i puszek może wydać nam bon. To rozwiązanie stosowane w innych krajach.

"Z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy. Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów" - informuje resort klimatu i środowiska.