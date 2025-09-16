Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało dziś, że zwrot kaucji będziemy mogli dostawać w formie bonu - nie tylko gotówką lub na kartę.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

System kaucyjny zacznie obowiązywać 1 października. Jakie kwoty kaucji wprowadza ustawa?



50 groszy dostaniemy za butelki plastikowe do 3 litrów pojemności i puszki metalowe do pojemności 1 litra. 1 zł to wysokość kaucji za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Chodzi wyłącznie o opakowania ze znakiem kaucji.

System kaucyjny bez tajemnic Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Materiały prasowe

Przy zwrocie opakowania ze znakiem kaucji ustaloną kwotę mamy otrzymać w gotówce lub na kartę płatniczą. Resort klimatu zwraca jednak uwagę, że inne kraje wprowadzają także bony, które można wymienić na gotówkę. Dzięki temu automaty do zwrotu butelek nie muszą być zaopatrywane w monety.

"To rozwiązanie nie jest niezgodne z polskimi przepisami, jeśli taki druk da się łatwo spieniężyć. To oznacza, że z bonem kaucyjnym klient ma prawo udać się do kasy sklepu, do którego należy automat i zażądać wypłaty pieniędzy" - wyjaśnia w komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "Sklep musi zapewnić możliwość realizacji bonu w formie pieniężnej i nie może uzależniać wypłaty od dokonania w nim zakupów" - zwraca uwagę resort.

Jakie opakowania będzie obejmował system kaucyjny? / Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Materiały prasowe

W ustawie wprowadzającej system kaucyjny nie określono minimalnego ani maksymalnego terminu ważności bonu. Według resortu klimatu, taki bon powinien być ważny co najmniej przez miesiąc.